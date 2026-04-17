Поспите овај прах око парадајза и имаћете дупло бољи принос

Сваки баштован зна колико труда захтјева богат род парадајза, поготово када се борите са сушом и напорним штеточинама.
Заборавите на скупе и агресивне хемикалије, јер рјешење се већ налази у вашој кухињи.
Једноставан додатак земљишту може потпуно промијенити структуру и здравље биљке. Овај трик са обичном содом бикарбоном мијења киселост тла и омогућава поврћу да усвоји максимум хранљивих материја.
Ако желите онај обилан принос парадајза о којем сви вртлари сањају, примијените следеће кораке.
Главни састојак је обична сода бикарбона. Када се поспе око стабљике, она благо снижава киселост земљишта. Ово директно утиче на формирање крупнијих и слађих плодова, док истовремено драстично смањује ризик од труљења и гљивичних инфекција на биљци.
Киселост земљишта директно одређује укус и коначну величину плода. Када ниво пХ вриједности падне прениско, коријен јако тешко упија калцијум и фосфор из земље. Додавањем соде бикарбоне заправо стварате савршено окружење за здрав раст.
Поред утицаја на пХ вриједност, овај прах дјелује као благи заштитни слој против непожељних посјетилаца у повртњаку.
Инсекти углавном избегавају средине третиране овим прахом. Када садница не мора да се бори са напастима, сву своју снагу усмјерава на цвјетање, што на крају доноси знатно више плодова парадајза током љета.
Поспите само једну кафену кашичицу овог праха око основе сваке биљке. Водите рачуна да прах не дотакне директно лишће или осјетљиво стабло, јер може изазвати непотребне опекотине. Правилно дозирање је основа за квалитетан род парадајза током цијеле сезоне. Биљке ће врло брзо показати напредак кроз бујније зелено лишће и много јаче цвјетове.
Никада не посипајте соду бикарбону свакодневно. Довољно је урадити ово једном у три недјеље током фазе интензивног цвјетања и формирања плодова.
Да бисте максимално искористили овај трик, пратите неколико основних правила прихране:
Земља увијек мора бити добро навлажена прије наношења праха.
Прашкасти слој нанесите на удаљености од око пет центиметара од саме стабљике.
Избјегавајте третман током најтоплијег дијела дана под директним сунцем.
Пажљиво пратите боју лишћа недјељу дана након сваке примјене.
Када наносите прах на влажно тло, он се равномјерно раствара и лагано спушта скроз до корјеновог система. Ово представља проверен начин за сигуран узгој крупног парадајза који сигурно неће пуцати током процеса зрења.
Многи баштовани често претјерају са количином, слепо верујући да ће више праха донети брже и веће резултате. Вишак соде заправо ствара велику концентрацију натријума у тлу. Такво стање блокира апсорпцију воде и трајно уништава ваш обилан принос парадајза прије него што берба уопште крене.
Строго се држите правила једне кашичице по садници.
Пратите пажљиво како поврће реагује након првог третмана. Уколико случајно примијетите да лишће добија жућкасту нијансу, одмах обуставите додавање и снажно појачајте заливање чистом водом како бисте испрали вишак соли.
Уз овакву рутину, сигурно ћете добити онај квалитетан род парадајза који сте прижељкивали.
Сада када знате како да искористите овај врло једноставан трик, остаје само да изађете у башту.
