Уз овај трик добићете најхрскавији помфрит из рерне

Аутор:АТВ
Коментари:0
Уз један трик са содом бикарбоном добићете најхрскавији помфрит из рерне. Гарантовано успијева и нема грешке.
Један кувар је на друштвеним мрежама подијелио трик за спремање печеног кромпира, а све што је потребно је да пратите кораке и припремите само неколико састојака: кромпир, со и соду бикарбону.
Откривамо како да вам кромпир испадне савршено хрскав споља и мекан изнутра, тако да добијете најхрскавије кромпириће које сте икада јели.
Прво, кувар препоручује да оперите и ољуштите кромпир прије него што га исјецкате.
Ставите кромпир у шерпу са водом и додајте четвртину шоље соли.
Сачекајте да прокључа и затим додајте кашичицу соде бикарбоне – то је трик. Сода бикарбона разбија површину кромпира, а печењем тако добијене скробне корице добијате хрскав специјалитет, пише Глас Српске
Кувајте кромпир 20-25 минута док не омекша. Загријану посуду за печење на 180 степени Целзијуса.
Оциједите кромпир, додајте мало уља и мало соли. Кромпир ставите у посуду коју сте намијенили за печење и можете, по жељи, додати још мало уља.
Пеците га 35 до 40 минута. Обавезно повремено окрећите кромпир тако да добију добру, уједначену кору. Послужите са сољу и бибером.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч1
Најновије
23
10
23
07
22
57
22
52
22
48
Тренутно на програму