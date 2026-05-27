Logo
Large banner

Уз овај трик добићете најхрскавији помфрит из рерне

Аутор:

АТВ
27.05.2026 22:48

Коментари:

0
кромпир помфрит печени кромпир
Фото: Pexel/ 卜 兰

Уз један трик са содом бикарбоном добићете најхрскавији помфрит из рерне. Гарантовано успијева и нема грешке.

Један кувар је на друштвеним мрежама подијелио трик за спремање печеног кромпира, а све што је потребно је да пратите кораке и припремите само неколико састојака: кромпир, со и соду бикарбону.

Управо је тајна у том бијелом праху.

Откривамо како да вам кромпир испадне савршено хрскав споља и мекан изнутра, тако да добијете најхрскавије кромпириће које сте икада јели.

Једноставан поступак за припрему

Прво, кувар препоручује да оперите и ољуштите кромпир прије него што га исјецкате.

Ставите кромпир у шерпу са водом и додајте четвртину шоље соли.

Сачекајте да прокључа и затим додајте кашичицу соде бикарбоне – то је трик. Сода бикарбона разбија површину кромпира, а печењем тако добијене скробне корице добијате хрскав специјалитет, пише Глас Српске

Кувајте кромпир 20-25 минута док не омекша. Загријану посуду за печење на 180 степени Целзијуса.

Оциједите кромпир, додајте мало уља и мало соли. Кромпир ставите у посуду коју сте намијенили за печење и можете, по жељи, додати још мало уља.

Пеците га 35 до 40 минута. Обавезно повремено окрећите кромпир тако да добију добру, уједначену кору. Послужите са сољу и бибером.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

помфрит

Кромпир

пржени кромпирићи

Рецепт

кухиња

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

vrućina sunce toplota

Друштво

Топлотна купола оковала Европу, оборени рекорди стари 80 година, има и мртвих

3 ч

0
На иницијативу Удружења Ветерана Гарда Пантери уз подршку ОО СНСД Лопаре почела је реконструкција пута Гарда Пантери које финансирају Путеви и Републике Српске и Влада Републике Српске

Друштво

Почела обнова пута до споменика Бранку Пантелићу Пантеру

4 ч

0
казне саобраћај аутомобили полиција

Друштво

Драстично веће казне за бахату вожњу

4 ч

0
Подршка Владе Српске: Породица са четворо дјеце из Рибника добила музну краву

Друштво

Подршка Владе Српске: Породица са четворо дјеце из Рибника добила музну краву

5 ч

1

  • Најновије

23

10

Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу

23

07

Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда

22

57

"СНСД има више од 40 одсто подршке, комплетна опозиција испод 30 одсто"

22

52

Јанша потврдио: Постигнут коалициони договор

22

48

Уз овај трик добићете најхрскавији помфрит из рерне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner