Почела обнова пута до споменика Бранку Пантелићу Пантеру

Аутор:АТВ
Коментари:0
На иницијативу Удружења ветерана „Гарда Пантери“ уз подршку Општинског одбора СНСД-а Лопаре почела је реконструкција пута, а који финансирају Путеви Републике Српске и Влада Републике Српске.
Из удружења ветерана „Гарда Пантери“ саопштено је да се реновира пут до споменика Бранку Пантелићу Пантеру те да је циљ да се до споменика долази несметано мини бусевима, а који ће превозити дјецу, која ће на ово мјесто долазити на историјске часове.
„На брду Пањик изнад Прибоја у периоду од 04.09.1992. године до 22.09.1992. године десила се тешка битка у којој је одбрањен Прибој и Лопаре 21.септембра, а што се обиљежава као Дан одбране Мајевице“, поручили су испред „Гарде Пантери“.
Такође, на Пањику је планирано да се ове године изгради планински дом „Гарда Пантери“ саопштено је из удружења ветерана, који су се овим путем захвалили Путевима и Влади Српске на помоћи у реализацији овог пројекта.
