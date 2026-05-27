Огласило се Министарство: Повећање материнског додатка са 406 на 746 КМ

Матерински додатак у Републици Српској повећан је са 406 на 746 марака, саопштено је из Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
"За око 3.900 мајки које су тренутно кориснице материнског додатка у Републици Српској слиједи значајно повећање износа овог права, и то за око 84 одсто. Умјесто досадашњих 406 КМ, кориснице материнског додатка убудуће ће примати 746 КМ. За реализацију ове мјере у овој години биће издвојено додатних 8.000.000 КМ", наводе из Министарства и додају:
"На овај начин Влада Републике Српске наставља са планираним конкретним мјерама подршке породицама, мајчинству, пронаталитетној политици, као и унапређења система дјечије заштите".
Велико повећање: Матерински додатак у Српској скочио на 746 КМ
Како су навели из Министарства, матерински додатак представља једно од најважнијих права из система дјечије заштите и намијењен је првенствено незапосленим породиљама и мајкама, као подршка у првим мјесецима након рођења дјетета.
"Повећањем материнског додатка Влада Републике Српске јасно показује да су подршка породици и брига о мајкама и дјеци међу најважнијим приоритетима институција Републике Српске.
Питања унапређења положаја породица, мајки и дјеце у Републици Српској морају бити изнад политичких злоупотреба и предмет одговорне и озбиљне политике коју Влада Републике Српске у континуитету спроводи", наводе из Министарства.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске подсјећа и да су у току активности на изради новог Закона о дјечијој заштити, којим ће додатно бити унапријеђен систем дјечије заштите у Републици Српској.
