Велико повећање: Матерински додатак у Српској скочио на 746 КМ

АТВ
27.05.2026 16:08

Мајка дијете права мајки
Фото: Pexel/ G_Masters

Матерински додатак у Републици Српској повећан је са 406 на 746 марака, објављено је на званичним друштвеним мрежама Владе Републике Српске.

Како је наведено, додатак је претрпио значајан раст од чак 83,91 одсто, а ову помоћ у Српској тренутно прима 3.900 корисника.

Подсјећамо, матерински додатак остварује незапослена мајка у трајању од 12 мјесеци, док за близанце, као и за свако треће и наредно дијете, исплата траје 18 мјесеци.

Ко има право на исплату?

Право на матерински додатак може остварити мајка под сљедећим условима:

  • Пребивалиште: Да има пребивалиште у Републици Српској најмање годину дана прије рођења дјетета.
  • Статус запослења: Да је незапослена на дан рођења дјетета и до истека рока од 90 дана од дана рођења дјетета

