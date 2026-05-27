Електро-Бијељина: У Лопарама у току велика реконструкција далековода - Циљ стабилније снабдијевање струјом током зиме

Аутор:АТВ
Коментари:0
На подручју општине Лопаре у току су радови на реконструкцији 10 kV далековода „Шибошница“, једног од најоптерећенијих и најпроблематичнијих далековода на подручју општине Лопаре.
Радови се изводе у насељима Пипери и Брусница, гдје је тренутно у току уградња бетонских стубова и сјеча растиња на траси далековода.
Како наводе из ОДС "ЕлектроБијељина", ријеч је о највећој реконструкцији овог далековода од његове изградње, а циљ је квалитетнија и поузданија испорука електричне енергије становништву, посебно током зимског периода када су кварови и прекиди у напајању били најизраженији.
Радови се реализују у сарадњи и договору са Општинском управом Лопаре, а планирано је да
буду завршени прије почетка зимске сезоне.
Из Електро-Бијељине додају да је далековод „Шибошница“ годинама имао највећи број
испада на подручју Теренског тима Лопаре, због чега је реконструкција била један од приоритета када је ријеч о улагањима у електроенергетску мрежу на подручју мајевичког краја.
Очекује се да ће након завршетка радова број застоја и кварова бити значајно смањен, чиме ће становници овог подручја добити стабилније и сигурније снабдијевање електричном енергијом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
25 мин3
Кошарка
31 мин0
Република Српска
34 мин0
Свијет
37 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч1
Најновије
15
44
15
41
15
36
15
35
15
30
Тренутно на програму