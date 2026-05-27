Logo
Large banner

Електро-Бијељина: У Лопарама у току велика реконструкција далековода - Циљ стабилније снабдијевање струјом током зиме

Аутор:

АТВ
27.05.2026 15:22

Коментари:

0
Електро-Бијељина: У Лопарама у току велика реконструкција далековода - Циљ стабилније снабдијевање струјом током зиме
Фото: Ustupljena fotografija

На подручју општине Лопаре у току су радови на реконструкцији 10 kV далековода „Шибошница“, једног од најоптерећенијих и најпроблематичнијих далековода на подручју општине Лопаре.

Радови се изводе у насељима Пипери и Брусница, гдје је тренутно у току уградња бетонских стубова и сјеча растиња на траси далековода.

Како наводе из ОДС "ЕлектроБијељина", ријеч је о највећој реконструкцији овог далековода од његове изградње, а циљ је квалитетнија и поузданија испорука електричне енергије становништву, посебно током зимског периода када су кварови и прекиди у напајању били најизраженији.

Радови се реализују у сарадњи и договору са Општинском управом Лопаре, а планирано је да

буду завршени прије почетка зимске сезоне.

Из Електро-Бијељине додају да је далековод „Шибошница“ годинама имао највећи број

испада на подручју Теренског тима Лопаре, због чега је реконструкција била један од приоритета када је ријеч о улагањима у електроенергетску мрежу на подручју мајевичког краја.

Очекује се да ће након завршетка радова број застоја и кварова бити значајно смањен, чиме ће становници овог подручја добити стабилније и сигурније снабдијевање електричном енергијом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лопаре

Електро-Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић би куповао 100 нових аутобуса, а превозницима дугује 4 милиона КМ

25 мин

3
Жељко Обрадовић добио одријешене руке, чека се отказ једног човјека

Кошарка

Жељко Обрадовић добио одријешене руке, чека се отказ једног човјека

31 мин

0
Dodik i KOsanović u Rusiji

Република Српска

Додик са Косановићем у Москви: Пред младим Бањалучанином велика каријера пијанисте

34 мин

0
НАТО симулира рат: Њемачки војници вјежбали убијање непријатељског војног врха

Свијет

НАТО симулира рат: Њемачки војници вјежбали убијање непријатељског војног врха

37 мин

0

Више из рубрике

киша невријеме лоше вријеме падавине

Друштво

Лијепо вријеме није дуго трајало: Сутра киша и пљускови

1 ч

0
Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

Друштво

Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

2 ч

0
У оквиру републичке акције "Лако је појас везати", Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са градском управом у Фочи, поклонила је данас фочанском Удружењу вишечланих породица "Опстанак" четири аутосједалице и за првачиће Основне школе "Свети Сава" одржала предавање о правилима саобраћаја.

Друштво

"Лако је појас везати": Аутосједалице за вишечлане породице, предавање и сликовнице за првачиће

3 ч

0
Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

Друштво

Температура до 36 степени: БиХ на удару врућина, ево када стиже освјежење

5 ч

1

  • Најновије

15

44

Вечера о којој бруји регион! Цеца објавила фотку са свјетским заводником Симонеом

15

41

Детаљи хапшења старлете Тамаре Бојанић

15

36

СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

15

35

Цвијановић: Захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Српске

15

30

Продужено радно вријеме ЦИ Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner