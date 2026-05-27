Лијепо вријеме није дуго трајало: Сутра киша и пљускови

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра се очекује промјенљиво вријеме уз сунчане периоде, али и повремену кишу, пљускове и грмљавину, а температура ваздуха биће нешто нижа у односу на претходне дане.
Током ноћи и јутра биће промјенљиво облачно, понегдје са кишом и пљусковима праћених грмљавином, док ће на југу преовладавати ведро вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У наставку дана очекује се претежно сунчано уз умјерену облачност и мало свјежије, на југу су могући умјерени развоји облачности са повременом кишом и пљусковима, док ће увече бити углавном ведро.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, који ће увече јачати и мијењати правац на сјеверни. У Херцеговини ће дувати бура, увече мјестимично и јака.
Јутарња температура ваздуха биће од 13 до 19 степени, у вишим предјелима око 10, а највиша дневна од 24 до 29 степени, на југу до 32, а у вишим предјелима око 20 степени Целзијусових.
Република Српска
Незаконите поједине одредбе уредбе о играма на срећу
Данас је претежно сунчано вријеме, уз могућност локалних пљускова и грмљавине у послијеподневним и вечерњим часовима у сјеверним дијеловима, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 14, Чемерно 23, Калиновик, Хан Пијесак 24, Гацко, Мраковица и Соколац 25, Кнежево 26, Сарајево 27, Мркоњић Град 28, Дринић, Зворник, Тузла, Шипово и Ливно 29, Бијељина, Билећа, Рибник и Србац 30, Бањалука, Приједор, Требиње, Добој, Вишеград, Нови Град, Рудо, Дрвар и Сански Мост 31, Градачац 32 и Мостар 34 степена Целзијусова.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч1
Друштво
5 ч2
Најновије
15
44
15
41
15
36
15
35
15
30
Тренутно на програму