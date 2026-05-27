Лијепо вријеме није дуго трајало: Сутра киша и пљускови

Аутор:

АТВ
27.05.2026 14:29

Фото: ATV

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра се очекује промјенљиво вријеме уз сунчане периоде, али и повремену кишу, пљускове и грмљавину, а температура ваздуха биће нешто нижа у односу на претходне дане.

Током ноћи и јутра биће промјенљиво облачно, понегд‌је са кишом и пљусковима праћених грмљавином, док ће на југу преовладавати ведро вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У наставку дана очекује се претежно сунчано уз умјерену облачност и мало свјежије, на југу су могући умјерени развоји облачности са повременом кишом и пљусковима, док ће увече бити углавном ведро.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, који ће увече јачати и мијењати правац на сјеверни. У Херцеговини ће дувати бура, увече мјестимично и јака.

Јутарња температура ваздуха биће од 13 до 19 степени, у вишим пред‌јелима око 10, а највиша дневна од 24 до 29 степени, на југу до 32, а у вишим пред‌јелима око 20 степени Целзијусових.

Данас је претежно сунчано вријеме, уз могућност локалних пљускова и грмљавине у послијеподневним и вечерњим часовима у сјеверним дијеловима, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница 14, Чемерно 23, Калиновик, Хан Пијесак 24, Гацко, Мраковица и Соколац 25, Кнежево 26, Сарајево 27, Мркоњић Град 28, Дринић, Зворник, Тузла, Шипово и Ливно 29, Бијељина, Билећа, Рибник и Србац 30, Бањалука, Приједор, Требиње, Добој, Вишеград, Нови Град, Рудо, Дрвар и Сански Мост 31, Градачац 32 и Мостар 34 степена Целзијусова.

(СРНА)

