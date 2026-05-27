Колико је износила потрошачка корпа за април?

27.05.2026 10:12

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Синдикална потрошачка корпа за мјесец април 2026. године износи 2.904,25 КМ и просјечна нето плата је покрива са 56,57 одсто.

Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу. Породице у Републици Српској су највише новца трошиле на прехрану 1.336 КМ. За становање и комуналне услуге било је потребно издвојити 718 КМ, за превоз 225 КМ, набавка одјеће и обуће коштала је 246 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства у априлу мјесецу било потребно издвојити 165 КМ.

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу априлу 2026. године износи 1.643 КМ и мања је за 1,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у марту 2026. године.

Највећа просјечна плата исплаћена је у области стручне, научне и техничке дјелатности и износи 2.228 КМ, а најмања просјечна плата исплаћена је у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерства и угоститељства и износи 1.232 КМ.

