Настављена потрага за малољетником несталим у Дрини

Аутор:АТВ
Полицијски службеници Полицијске управе Зворник, уз помоћ надлежних служби, настављају интензивну потрагу за малољетником који је јуче нестао у ријеци Дрини током купања.
Према изјавама очевидаца, до несреће је дошло током боравка у води, након чега је случај одмах пријављен надлежним органима.
У акцију потраге одмах су укључени припадници Цивилне заштите, специјализовани ронилачки тимови, као и припадници ватрогасно-спасилачких јединица. Након што јучерашња акција није дала резултате, потрага је настављена и данас у јутарњим часовима.
Све расположиве снаге ангажоване су на претрази ријечног корита Дрине, али и приобалног појаса, у нади да ће малољетник бити пронађен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
