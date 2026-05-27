Настављена потрага за малољетником несталим у Дрини

27.05.2026 09:54

Полицијски службеници Полицијске управе Зворник, уз помоћ надлежних служби, настављају интензивну потрагу за малољетником који је јуче нестао у ријеци Дрини током купања.

Према изјавама очевидаца, до несреће је дошло током боравка у води, након чега је случај одмах пријављен надлежним органима.

У акцију потраге одмах су укључени припадници Цивилне заштите, специјализовани ронилачки тимови, као и припадници ватрогасно-спасилачких јединица. Након што јучерашња акција није дала резултате, потрага је настављена и данас у јутарњим часовима.

Све расположиве снаге ангажоване су на претрази ријечног корита Дрине, али и приобалног појаса, у нади да ће малољетник бити пронађен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

