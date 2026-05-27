Ухапшен осумњичени за убиство бизнисмена из БиХ

27.05.2026 09:39

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Након проналаска тијела Исмета К. (51), бизнисмена из Босне и Херцеговине, њемачки Билд је открио да је дошло и до првог хапшења.

Међутим, портпарол јавног тужилаштва, Михаел Пецолд, одбио је да коментарише сам случај, позивајући се на чињеницу да је истрага у току.

Према писању Билда, хапшење се догодило још 11. маја, а истражиоци су акцију хапшења извели у округу Шпандау. Осумњичени има 40 година, а истражни судија је сљедећег дана издао налог за хапшење. Још увијек није познато да ли се осумњичени изјаснио о оптужбама.

Подсјетимо, дана 23. априла 2026. године, 51-годишњи бизнисмен Исмет К. отет је у берлинском округу Вајдманслуст (општина Рајникендорф).

Непознати починиоци су га тог јутра насилно увукли у бијели комби и одвезли. Полиција и тужиоци од тада истражују случај, сумњајући да је Исмет К. убијен.

Прошлог петка, тијело грађевинског предузетника из Босне и Херцеговине откривено је у шумовитом подручју у близини Потсдама. Поред тијела су пронађена лична документа и неколико стотина евра у готовини.

Како је Билд сазнао из истражних извора, анализа података са мобилног телефона 51-годишњака на крају је довела до открића његовог тијела. Вјерује се да је бизнисмен преминуо од тешких повреда главе и врата.

(Црна-Хроника)

