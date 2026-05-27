Експлозија у фабрици папира: Више људи погинуло и нестало у Вашингтону

27.05.2026 07:16

Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen
Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Више људи је погинуло, а неколико њих се води као нестало након што је хемијски резервоар имплодирао у фабрици папира у савезној држави Вашингтон.

Компанија Ниппон Дyнаwаве Пацкагинг из Лонгвјуа потврдила је да је неколико радника изгубило живот када је токсични резервоар експлодирао изнутра у уторак у 7.15 часова ујутру по локалном времену.

Мајк Горсуч, командант батаљона локалне ватрогасне службе, описао је призор који је затекао као "мјесто масовне несреће", пренио је Дејли Мејл.

Вјерује се да је још неколико особа пребачено у болницу са тешким повредама, укључујући опекотине и оштећења изазвана удисањем штетних материја. Начелник ватрогасне и спасилачке службе округа Каулиц, Скот Голдштајн, рекао је да још није јасно колико је запослених погинуло.

На питање колико се људи води као нестало, одговорио је на конференцији за новинаре: "Имамо те информације, али их тренутно не објављујемо".

Неколико узнемирених чланова породица чекало је касније током дана код улаза за посјетиоце компаније, покушавајући да добију информације о својим ближњима који раде у том постројењу.

Погон компаније Nippon Dynawave Packaging производи целулозу, папир и течну амбалажу за марамице, папир за штампу, чаше, тањире, картонску амбалажу и друге производе.

Објекат се налази у Лонгвјуу, сјеверно од границе са Орегоном, и запошљава око 1.000 људи, према подацима Министарства екологије савезне државе Вашингтон.

Резервоар који је имплодирао садржао је хемијску смешу познату као „бијела лужина“, корозивну супстанцу која се углавном састоји од натријум-хидроксида и натријум-сулфида.

Та супстанца користи се за разградњу дрвета при производњи крафт папира, издржљивог папира који се користи за амбалажу, кесе за куповину и друге производе.

Фотографије са мјеста несреће приказују резервоар који се дјелимично урушио усљед имплозије, док дим куља на све стране. На снимцима се види и комби који је дјелимично смрвљен под металном цијеви из које цури течност кроз пукотину.

Горсуч, командант батаљона ватрогасне службе у Лонгвјуу, рекао је да су спасиоци извршили деконтаминацију повријеђених. Повријеђени су превезени у болнице у Лонгвјуу и Ванкуверу у савезној држави Вашингтон.

Око 40 ватрогасаца и болничара учествовало је у интервенцији, заједно са регионалним тимом за опасне материје, рекао је Горсуч.

Узрок експлозије још није познат. Снимак са лица мјеста приказује злокобне бијеле облаке који се шире из постројења након имплозије. Гувернер савезне државе Вашингтон Боб Фергусон саопштио је да је Национална гарда стављена у стање приправности.

Званичници су наредили привремену евакуацију 50.000 становника због ризика од катастрофалне експлозије. Резервоар за складиштење у компанији ГКН Аероспаце, који је садржао између 6.000 и 7.000 галона (23.000 до 26.500 литара) метил-метакрилата, прегрејао се прошле недеље у Гарден Гроуву, граду у округу Оринџ.

Иако су званичници у понедјељак саопштили да је ноћна инспекција потврдила да је пукотина на резервоару ослободила притисак и охладила хемикалију, навели су да и даље постоји одређени ризик по јавну безбједност, укључујући могућност пожара, изливања или мање експлозије.

Метил-метакрилат је запаљива, безбојна течност која се користи у производњи смола, пластике и пластичних зубних протеза и под федералном је регулативом.

