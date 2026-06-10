''Пекар'' уловио крадљивца из Бањалуке

Аутор:Стеван Лулић
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Бањалучанин А.Б. ухапшен је у акцији ''Пекар'' због сумње да је починио више крађа на подручју овог града, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Он је осумњичен да је у периоду од 04. до 26. маја из три продавнице у Бањалуци украло више парфема.
Такође, сумња се да је 08. јуна насилно ушао у пекару у Бањалуци којом приликом је пронашло и отуђило новац.
Након обраде у полицији, ухапшени је предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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