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''Пекар'' уловио крадљивца из Бањалуке

Аутор:

Стеван Лулић
10.06.2026 10:54

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''Пекар'' уловио крадљивца из Бањалуке
Фото: АТВ

Бањалучанин А.Б. ухапшен је у акцији ''Пекар'' због сумње да је починио више крађа на подручју овог града, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Он је осумњичен да је у периоду од 04. до 26. маја из три продавнице у Бањалуци украло више парфема.

Такође, сумња се да је 08. јуна насилно ушао у пекару у Бањалуци којом приликом је пронашло и отуђило новац.

Након обраде у полицији, ухапшени је предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Крађа

Бањалука

хапшење

Полиција

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