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"Очувати стабилност и додатно ојачати ефикасност МУП-а"

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 15:17

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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и предсједник Савеза синдиката радника унутрашњих послова Српске Небојша Продановић изразили су опредијељеност за наставак отвореног социјалног дијалога и партнерског односа како би се заједничким дјеловањем очувала стабилност система и додатно ојачала ефикасност МУП-а.

Будимир и Продановић су на данашњем састанку у Бањалуци разговарали о активностима које Министарство унутрашњих послова Српске проводи с циљем унапређења положаја запослених и даљег јачања капацитета МУП-а.

Било је ријечи и о повећању плата запосленима у МУП-у за пет одсто од 1. августа, које представља наставак активности усмјерених на побољшање материјалног положаја припадника Министарства, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

Разговарано је и о усвајању Приједлога закона о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима којим се омогућава да сви пензионисани полицијски службеници имају ретроактивно право на нови обрачун пензије у складу са законом из 2019. године према којем се лични коефицијент за пензију утврђује на основу пет најповољнијих пензија, преноси Срна.

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Тагови :

Жељко Будимир

МУП Републике Српске

Полиција

Република Српска

безбједност

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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одржао је састанак са предсједником Савеза синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске Небојшом Продановићем.

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