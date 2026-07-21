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Додик: Анастасија Босанчић изузетна млада особа чије је знање препознато широм свијета

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 15:11

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Милорад Додик и Анастасија Босанчић
Фото: X/Milorad Dodik

Анастасијa Босанчић је изузетна млада особа чији су знање, рад и резултати већ препознати и цијењени широм свијета, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик након сусрета са младом и веома успјешном Бањалучанком.

"Данас сам разговарао с њом о наставку њеног академског пута и мастер студијама на Универзитету Џорџтаун у Вашингтону, једном од најугледнијих свјетских универзитета у области међународних односа и дипломатије. Републици Српској су потребни овакви млади људи. Зато је наша обавеза да их препознамо, подржимо и створимо услове да своје знање и искуство једног дана ставе у службу Републике Српске", навео је Додик на Иксу.

Анастасији је пожелио много успјеха током даљег школовања и показао је увјерење да ће све што буде научила бити на понос њој, њеној породици и Републици Српској.

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Тагови :

Милорад Додик

Анастасија Босанчић

Република Српска

Америка

Образовање

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