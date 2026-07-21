Додик: Анастасија Босанчић изузетна млада особа чије је знање препознато широм свијета

Аутор:АТВ редакција
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Анастасијa Босанчић је изузетна млада особа чији су знање, рад и резултати већ препознати и цијењени широм свијета, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик након сусрета са младом и веома успјешном Бањалучанком.
"Данас сам разговарао с њом о наставку њеног академског пута и мастер студијама на Универзитету Џорџтаун у Вашингтону, једном од најугледнијих свјетских универзитета у области међународних односа и дипломатије. Републици Српској су потребни овакви млади људи. Зато је наша обавеза да их препознамо, подржимо и створимо услове да своје знање и искуство једног дана ставе у службу Републике Српске", навео је Додик на Иксу.
Анастасијa Босанчић је изузетна млада особа чији су знање, рад и резултати већ препознати и цијењени широм свијета.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 21, 2026
Данас сам разговарао с њом о наставку њеног академског пута и мастер студијама на Универзитету Џорџтаун у Вашингтону, једном од најугледнијих свјетских… pic.twitter.com/6yBTGn6PDU
Анастасији је пожелио много успјеха током даљег школовања и показао је увјерење да ће све што буде научила бити на понос њој, њеној породици и Републици Српској.
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