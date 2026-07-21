Потресна објава Невене Хот: Купила сам ти хаљину за вјенчање, у њој ћу те сахранити

Аутор:АТВ редакција
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Бивша ријалити учесница Невена Хот преживљава праву трагедију након што је пре три дана њена кћерка Анастасија Т. погинула у саобраћајној незгоди.
Невена се већ данима оглашава на својим друштвеним мрежама и у неверици пише поруке посвећене својој ћерки, а једна објава посебно је потресла многе.
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Наиме, ријалити учесница је открила да је купила хаљину својој наследници у којој ће је сахранити.
- Купила сам мојој мезимици, мојој принцези хаљину. Мајке то обично купују за вјенчање кћерке, ја мом дјетету хаљину у којој ћу је сахранити. Жабице моја мала... сломила си ми срце у милион дијелова... и никад се неће више саставити. Како преживјети ову бол - написала је она.
"Туга, познавала сам је. Великог срца је била, нека је Анђели чувају", гласио је један коментар испод објаве.
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Потресне ријечи Невене Хот након што јој је погинула кћерка
Подсјетимо, Анастасија је настрадала у Борчи у несрећи која се догодила прије три ноћи.
До удеса је дошло када је аутомобил марке "фијат", којим је управљала, излетио са коловоза, ударио у бетонски стуб, а потом се од силине ударца преврнуо на кров.
Анастасија Т. је заједно са дјевојком Д.Н., која је била на мјесту сувозача, превезена у Ургентни центар.
Упркос напорима љекара, дјевојка је подлегла задобијеним повредама.
Околности под којима је дошло до саобраћајне несреће биће утврђене истрагом.
(Телеграф)
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