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Потресна објава Невене Хот: Купила сам ти хаљину за вјенчање, у њој ћу те сахранити

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 18:26

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Потресна објава Невене Хот: Купила сам ти хаљину за вјенчање, у њој ћу те сахранити
Фото: Facebook/Donna Donna

Бивша ријалити учесница Невена Хот преживљава праву трагедију након што је пре три дана њена кћерка Анастасија Т. погинула у саобраћајној незгоди.

Невена се већ данима оглашава на својим друштвеним мрежама и у неверици пише поруке посвећене својој ћерки, а једна објава посебно је потресла многе.

Невена Хот

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Наиме, ријалити учесница је открила да је купила хаљину својој наследници у којој ће је сахранити.

- Купила сам мојој мезимици, мојој принцези хаљину. Мајке то обично купују за вјенчање кћерке, ја мом дјетету хаљину у којој ћу је сахранити. Жабице моја мала... сломила си ми срце у милион дијелова... и никад се неће више саставити. Како преживјети ову бол - написала је она.

"Туга, познавала сам је. Великог срца је била, нека је Анђели чувају", гласио је један коментар испод објаве.

Невена Хот

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Подсјетимо, Анастасија је настрадала у Борчи у несрећи која се догодила прије три ноћи.

До удеса је дошло када је аутомобил марке "фијат", којим је управљала, излетио са коловоза, ударио у бетонски стуб, а потом се од силине ударца преврнуо на кров.

Анастасија Т. је заједно са дјевојком Д.Н., која је била на мјесту сувозача, превезена у Ургентни центар.

Упркос напорима љекара, дјевојка је подлегла задобијеним повредама.

Околности под којима је дошло до саобраћајне несреће биће утврђене истрагом.

(Телеграф)

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Тагови :

Невена Хот

погибија

Саобраћајна несрећа

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