Ламинова дјевојка оставила дечка након пет година везе због њега?

Аутор:АТВ редакција
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Ламин Јамал и даље је главна тема на друштвеним мрежама, али не када је ријеч о фудбалу. Наиме, корисници друштвених мрежа, не престају да коментаришу његову дјевојку Инес Гарсију.
Велики број коментара на друштвеним мрежама тврди како је Гарсија раскинула петогодишњу везу, а неки су тврдили да је дошло и до вјеридбе са бившим момком Гонзалом, а са ким су поново освануле старе фотографије у традиционалној одјећи.
Lamine Yamal’s girlfriend leaving her previous boyfriend of five years to date Lamine Yamal is resurfacing online. This world is brutal😬 pic.twitter.com/8tKlYTWZtT— kira 👾 (@kirawontmiss) July 21, 2026
Наиме, њихова романса постала је јавна у мају, када су се заједно појавили на свечаној вечери коју је организовао Фудбалски клуб Барселона поводом успјешне сезоне. Инес Гарсија долази из Севиље и једна је од популарнијих шпанских инфлуенсерки када су у питању мода и љепота. На ТикТоку је прати готово милион људи, док на Инстаграму има око 600.000 пратилаца, пише ЦДМ.ме.
Током Свјетског првенства допутовала је у Сједињене Америчке Државе како би бодрила Јамала, а на једној од објава показала је дрес шпанске репрезентације са његовим именом и бројем уз поруку:
“Хајде, љубави моја”.
А прва му је честитала након побједе у финалу.
Lamine Yamal’s new girlfriend with her ex 3weeks ago and now with him. pic.twitter.com/DlVdc4aZYk— Peace Ighodaro💛 (@peace_igho) July 21, 2026
Тврдње о наводној дугогодишњој вези, коју је раскинула због Јамала појавиле су се након што су се на интернету појавиле фотографије Инес са Гонзалом Торесом, младићем за ког су корисници друштвених мрежа тврдили да јој је био партнер чак пет година.
Од неколико фотографија настала је цијела прича, односно да је Инес наводно оставила дугогодишњег дечка због Ламина Јамала, који је са само 18 година постао једна од највећих фудбалских звијезда свијета.
Међутим, сама Инес је негирала такве тврдње и поручила да су информације о њеној наводној петогодишњој вези измишљене. Како је навела, људи су на основу фотографија направили причу која нема везе са стварним догађајима, пише Она.рс
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