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Од бебе у наручју до ривала у финалу Мундијала – Меси и Јамал за титулу свјетског првака

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 06:46

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Двадесетогодишња фудбалска звијезда Лионел Меси помаже да се окупа Ламин Јамал, који је тада имао свега шест мјесеци, током фотографисања у септембру 2007. године у свлачионици стадиона Камп Ноу у Барселони, Шпанија.
Фото: Tanjug/AP Photo/Joan Monfort

Лионел Меси и Ламин Јамал дијелиће терен у финалу Свјетског првенства, али њихова прича почела је много прије него што су постали ривали. Прије готово двије деценије, тада двадесетогодишњи Аргентинац држао је у наручју петомјесечног Шпанца, не слутећи да ће једног дана управо против њега играти за титулу свјетског првака.

Фотографија настала 2007. године у хуманитарној акцији Барселоне, УНИЦЕФ-а и каталонског листа „Диарио спорт“ дуго је била заборављена.

Меси и беба Јамал
Меси и беба Јамал

Меси је тада имао 20 година и важио за једног од највећих талената свјетског фудбала. Током фотографисања за хуманитарни календар позирао је са петомјесечним Јамалом, којег је држао у кадици, а породица шпанског репрезентативца добила је прилику да учествује у акцији након што је извучена на лутрији.

Све се промијенило током Европског првенства 2024. године, када је отац шпанског репрезентативца објавио фотографије на друштвеним мрежама уз опис: „Почетак двије легенде.“

Слике су убрзо обишле свијет, пошто је Јамал у међувремену израстао у једног од најбољих младих фудбалера.

Месију одбрана титуле или Јамалу прва свјетска круна

Двије године касније прича је добила наставак какав је мало ко могао да замисли.

Аргентина и Шпанија избориле су пласман у финале Свјетског првенства 2026. године, па ће се Лионел Меси и Ламин Јамал први пут наћи један наспрам другог у званичној утакмици – и то у борби за титулу свјетског првака.

За Месија ће то бити прилика да освоји још једну титулу свјетског првака, док Јамал предводи нову генерацију фудбалера и играча којег многи виде као насљедника аргентинског аса због стила игре, љевице и чињенице да је поникао у Барселониној академији Ла Масији.

Када је фотографија настала, Меси је био младић на почетку успона ка врху свјетског фудбала, док Јамал није умио ни да хода.

Деветнаест година касније, њих двојица ће се борити за титулу шампиона планете, а фотографија која је дуго била заборављена постала је симбол смјене генерација и необичне повезаности двије епохе свјетског фудбала.

(РТС)

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Тагови :

Лионел Меси

Ламин Јамал

Аргентина

Шпанија

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

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