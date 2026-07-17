Од бебе у наручју до ривала у финалу Мундијала – Меси и Јамал за титулу свјетског првака

Аутор:АТВ редакција
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Лионел Меси и Ламин Јамал дијелиће терен у финалу Свјетског првенства, али њихова прича почела је много прије него што су постали ривали. Прије готово двије деценије, тада двадесетогодишњи Аргентинац држао је у наручју петомјесечног Шпанца, не слутећи да ће једног дана управо против њега играти за титулу свјетског првака.
Фотографија настала 2007. године у хуманитарној акцији Барселоне, УНИЦЕФ-а и каталонског листа „Диарио спорт“ дуго је била заборављена.
Меси је тада имао 20 година и важио за једног од највећих талената свјетског фудбала. Током фотографисања за хуманитарни календар позирао је са петомјесечним Јамалом, којег је држао у кадици, а породица шпанског репрезентативца добила је прилику да учествује у акцији након што је извучена на лутрији.
Све се промијенило током Европског првенства 2024. године, када је отац шпанског репрезентативца објавио фотографије на друштвеним мрежама уз опис: „Почетак двије легенде.“
Слике су убрзо обишле свијет, пошто је Јамал у међувремену израстао у једног од најбољих младих фудбалера.
Двије године касније прича је добила наставак какав је мало ко могао да замисли.
Аргентина и Шпанија избориле су пласман у финале Свјетског првенства 2026. године, па ће се Лионел Меси и Ламин Јамал први пут наћи један наспрам другог у званичној утакмици – и то у борби за титулу свјетског првака.
Lamine Yamal'in hayali gerçek oldu.— Buzz Spor (@buzzspor) July 15, 2026
Bebekken Messi ile küvette çekilen o meşhur fotoğrafının gösterilmesi üzerine Lamine Yamal: "Umarım bir finalde ona karşı oynayabilirim."pic.twitter.com/Ouej5Ff8Ss
За Месија ће то бити прилика да освоји још једну титулу свјетског првака, док Јамал предводи нову генерацију фудбалера и играча којег многи виде као насљедника аргентинског аса због стила игре, љевице и чињенице да је поникао у Барселониној академији Ла Масији.
Када је фотографија настала, Меси је био младић на почетку успона ка врху свјетског фудбала, док Јамал није умио ни да хода.
Деветнаест година касније, њих двојица ће се борити за титулу шампиона планете, а фотографија која је дуго била заборављена постала је симбол смјене генерација и необичне повезаности двије епохе свјетског фудбала.
(РТС)
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