Одисеја циља на почетну зараду од 100 милиона долара, могао би постати један од највећих Ноланових дебија

Аутор:АТВ редакција
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Нови филм Кристофера Нолана "Одисеја" током викенда започиње своје приказивање у кинима, а процјене указују да би на отварању у Сјеверној Америци могао зарадити између 90 и 100 милиона долара.
Историјска авантура с великим буџетом премијерно ће бити приказана у отприлике 3.900 кина широм Сјеверне Америке.
Зарада у том распону представљала би Ноланов највећи кино-деби још од филма "Д Дарк Кинг Рајзез" из 2012. године, који је на отварању остварио 160 милиона долара.
Уколико заради 100 милиона долара, Одисеја би постао тек трећи филм ове године који је премашио ту границу на премијерном викенду, након "Тој Стори 5" са 159 милиона и "Супер Марио Галакси Муви" са 131 милион долара.
Интересовање за Одисеју додатно је појачано успјехом Нолановог претходног филма "Опенхајмера", који је 2023. године на отварању зарадио 82 милиона долара и мјесецима остао међу најгледанијим насловима у кинима, упркос томе што је ријеч о хисторијској драми о развоју атомске бомбе.
Филм је тада дебитовао на другом мјесту сјеверноамеричке кино-благајне, иза филма "Барби". Како је Одисеја једино велико ново издање овог викенда, очекује се да ће заузети прво мјесто на кино-љествицама.
Студио Универзал рачуна на дуготрајан успјех филма у кинима. Продукција је коштала 250 милиона долара, док је за глобалну маркетиншку кампању издвојено додатних 125 милиона долара. Промоција филма укључивала је велика представљања у Лондону, Паризу и Мумбаију.
Нолан је годинама један од најуспјешнијих комерцијалних редитеља, захваљујући филмовима попут трилогије "Д Дарк Кинг", "Инсепшн", "Дункирк" и "Интерстеллар".
Његов углед додатно је учврстио "Опенхајмер", који је, уз феномен познат као "Барбенхајмер", остварио зараду од 330 милиона долара у Сјеверној Америци и 975 милиона долара широм свијета, прије него што је освојио Оскара за најбољи филм.
У вријеме приказивања био је филм с највећом зарадом заснован на животу стварне особе, иако је тај рекорд у међувремену премашио биографски филм "Михаел" о Мајкл Џексону, који је остварио милијарду долара прихода.
Одисеју ће, попут Ноланових претходних остварења, имати користи од приказивања у премиум форматима. Филм је први дугометражни наслов снимљен у потпуности ИМАKС камерама, што је Нолан описао као своју "највећу амбицију". Због сарадње с ИМАКС-ом, сва ИМАКС платна бит ће резервисана искључиво за Одисеју током прве три седмице приказивања.
Велики успјех који је "Опенхајмер" остварио у ИМАKС кинима, гдје је зарадио 180 милиона долара, показао је колико публика цијени овај формат. Због велике потражње, поједини гледаоци присуствовали су пројекцијама у четири сата ујутро или путовали у друге савезне државе како би филм погледали у жељеном 70-милиметарском формату.
Искористивши велико интересовање, ИМАKС је улазнице за одабране пројекције Одисеја у 70-милиметарском формату пустио у продају годину дана унапријед.
Филм представља адаптацију Хомеровог епа, а Мат Дејмон тумачи Одисеја, чије путовање прати његов дуг и опасан повратак кући након Тројанског рата. Том Холанд игра његовог сина Телемакса, док глумачку поставу чине и Ен Хатвеј, Зендаја, Лупита Нионго, Роберт Патинсон, Шерлиз Терон и Џон Бернтхал.
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