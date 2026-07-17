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Данас у Српској сунчано и топло, температура скаче до 39 степени!

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 08:25

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Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Фото: АТВ

У Републици Српској овој јутро ће бити претежно ведро, око ријека и по котлинама понегдје пролазна магла.

Током дана претежно сунчано и вруће уз малу облачност. Касније поподне и увече на сјеверу пролазно више облака, а само је понегдје могућа појава краткотрајне кише или пљускова.

Вјетар слаб и промјенљив, током дана умјерен до појачан јужни и југозападни.  

Максимална температура ваздуха од 33°С до 39°С, у вишим предјелима од 28°С, саопштено је из РХМЗ РС.

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