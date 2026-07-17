Данас у Српској сунчано и топло, температура скаче до 39 степени!

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској овој јутро ће бити претежно ведро, око ријека и по котлинама понегдје пролазна магла.
Током дана претежно сунчано и вруће уз малу облачност. Касније поподне и увече на сјеверу пролазно више облака, а само је понегдје могућа појава краткотрајне кише или пљускова.
Вјетар слаб и промјенљив, током дана умјерен до појачан јужни и југозападни.
Максимална температура ваздуха од 33°С до 39°С, у вишим предјелима од 28°С, саопштено је из РХМЗ РС.
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