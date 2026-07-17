Спојио мотор, кожну јакну и опанке: Белгијанац код Мире учи традиционални занат

Аутор:АТВ редакција
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Шта може спојити адреналин, брзу вожњу и мотор са опанцима? То зна један Белгијанац, који је прешао више од 1.700 километара како би у Републици Српској научио традиционални занат израде опанака.
Од Белгије, Њемачке и Француске па све до Републике Српске, путеви су га довели у домаћинство Мире Чаловић Јалић. Белгијанац Герт Ајрис, заљубљеник у српску традицију прешао је хиљаде километара како би од Мире научио како правити опанке.
„Обоје су мој хоби, волим да учим многе вјештине, као што је нпр. Рад са кожом, кухање, волим да путујем, упознајем нове људе, испробавам нову храну и видим нове дестинације. Мотор је идеалан да повежем све те ствари јер могу лако да путујем, јефтиније је од аута и са њим могу лакше да комуницирам са људима“, рекао је за АТВ Герт Ајрис.
Бајкер из Белгије није први пут у Српској. Он је још прије двије године закуцао на Мирина врата и затражио да га научи ову традиционалну вјештину израде опанака, а она га је у чуду саслушала, али срдачно прихватила и кренули су у авантуру.
„Ја сам тад била у селу. Борила се са врућином, комарцима и осталим животињама, мислим летећим, а на које сам алергична. Кад у једном тренутку зову мене моја дјеца и говоре: Мама, дошао је неки чупавац са мотором и нешто хоће, а ми не знамо шта“. Тада је дошла моја ћерка, поразговарала с њим и рекао им је да је бајкер и да је дошао ту да научи радити опанке“, прича Мира.
Мира му је поручила да наврати наредни дан у 8.00 часова и он се, како она каже створио пред њеним вратима тачно у осам сати.
Оно што је многима изненађење је да и поред тога што Мира не зна енглески језик и никада није имала прилику да га научи, те како она каже „шта ће ми то“, није била препрека да њих двоје савршено сарађују и да Ајрис учи овај традиционални занат.
„Ја ту узмем, куцкам, лупам, и само му покажем шта сам урадила и он понавља све за мном“, рекла је Мира.
У 2024. години Ајрис је кренуо на пут око свијета, а гдје му је пријатељ у Словенији рекао за породицу Јалић, која га може научити како да прави опанке и оствари дугогодишњу жељу.
„Компликовано је само ако желите да то радите сами, али ако имате Миру као помоћ, није толико тешко. Одузима много времена и није лако да направите ситне детаље. Траке морају ићи са праве стране и морате направити исправне потезе и она ми баш помаже“, рекао је Ајрис.
Није лако, али жеља је већа од потешкоћа. Тако еј Ајрис први пут направио мале опанке, а сада се вратио да изради једне велике за себе. Мира га хвали и говори да је посвећен и брзо учи.
„Урадио је једне мале опанке, 28 број и ја му кажем, то сада носиш. И када је путовао и дошао до Француске код пријатеља, усликао ми је дјевојчицу како трчи у опанцима. Он је њој то поклонио. А сада је назвао и јавио се, да жели себи да уради опанке. Синоћ је навратио да се поздравимо и да каже да долази ујутро. Ја сам поранила да направим један, а он други, а он је мени рекао да ће израдити оба сам и ја сам му то и дала тако“, рекла је Мира.
Ајрис се спријатељио са цијелом породицом, а комуницира највише са Синишом, Мириним супругом, коме се јави сваки пут када пожели доћи.
Ајрис је одушевљен не само гостопримством ових дивних људи већ и богатом трпезом и преукусном домаћом храном, које како каже, нема нигдје на свијету.
„Данас сам јео лепињу и ајвар. Волим ајвар, домаћи сир и кобасице. Преукусне су“, рекао је Ајрис.
Пут до куће потрајаће мало више од двије седмице, али то је за Ајриса ситница с обзиром да је испекао занат, уживао у гостопримству и разноврсним јелима, која су спремила вриједне руке домаћице Мире.
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