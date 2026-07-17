Могуће отказивање финала Мундијала због шумских пожара

Аутор:АТВ редакција
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Финале Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Шпаније, које је планирано за недјељу, 19. јул, могло би бити одгођено због велике загађености ваздуха усљед великих шумских пожара у Канади, сазнаје аргентински портал "Оле".
Утакмица би требало да буде одиграна у Њујорку. Међутим, у САД је из истог разлога већ одгођена утакмица између клубова "Чикаго фајер" и "Ванкувер вајткепс" до 6. октобра, а сви догађаји у Чикагу су одгођени, отказани или премјештени у затворене просторе.
Према писању "Олеа", и даље су мале шансе за одгађање утакмице, али та могућност није искључена.
"Уколико загађеност ваздуха дође до нивоа који угрожава здравље, Фифа наводно има протоколе за разматрање одгађања утакмице. Организатори турнира се надају да ће се дим повући и да неће бити одгађања", наводи се у тексту.
Финале је на програму у недјељу у 21.00 час по средњоевропском времену, преноси Срна
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