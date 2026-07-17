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Осванули плакати као “потјерница”: Станивуковића траже грађани

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 10:09

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Осванули плакати као “потјерница”: Станивуковића траже грађани
Фото: screenshot

На више локација у Бањалуци су осванули плакати с фотографијом градоначелника Драшка Станивуковића, обликовани као “потјерница”, уз поруку да га “траже грађани због хаоса у којем се град налази”.

На плакатима је истакнуто име градоначелника, док се испод наводи неколико замјерки на рачун градске администрације, међу којима су несташице воде у дијеловима града, лоше стање путева, проблем отпада, запостављена села и приградска насеља, “лажна обећања и празне приче” те “бетонизација зеленила”.

На дну плаката налази се лого Алтернативе, која се потписује као аутор ове кампање.

Судећи према фотографијама, плакати су постављени на више јавних површина у Бањој Луци, укључујући стубове и друге фреквентне локације, што упућује на организовану акцију.

За сада нема званичне реакције градоначелника Драшка Станивуковића нити Градске управе Бања Лука поводом ове кампање.

Иначе Станивуковић ће данас обићи радове на наставку реконструкције Улице краља Александра I Карађорђевића.

(Бука)

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Тагови :

Драшко Станивуковић

potjernica

Бањалука

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