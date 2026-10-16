Кенија потврдила трећи случај еболе

Аутор:АТВ редакција
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Кенија је потврдила трећи случај еболе, саопштило је Министарство здравља ове афричке земље.
Прва два потврђена случаја су пацијенти из исте породице, чији је један члан боравио у Демократској Републици Конго, гдје је у току највећа епидемија ове болести у историји.
Први заражена особа у Кенији у међувремену је преминула.
У Конгу је потврђено више од 9.000 случајева заразе и преко 4.000 смртних исхода.
У току је епидемија соја бундибуђо, против којег нема одобрене вакцине нити лијечења, преноси Срна
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