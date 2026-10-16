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Кенија потврдила трећи случај еболе

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16.10.2026 17:50

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Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, File

Кенија је потврдила трећи случај еболе, саопштило је Министарство здравља ове афричке земље.

Прва два потврђена случаја су пацијенти из исте породице, чији је један члан боравио у Демократској Републици Конго, гдје је у току највећа епидемија ове болести у историји.

Први заражена особа у Кенији у међувремену је преминула.

У Конгу је потврђено више од 9.000 случајева заразе и преко 4.000 смртних исхода.

У току је епидемија соја бундибуђо, против којег нема одобрене вакцине нити лијечења, преноси Срна

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Ебола вирус

Кенија

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