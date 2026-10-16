Руски бомбардери направили "хаос": Хитно подигнути ловци

Аутор:АТВ редакција
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Бомбардери великог домета Ту-22М3 Ваздушно-космичких снага Русије извели су планирани лет у ваздушном простору изнад неутралних вода Балтичког мора, саопштило је данас Министарство одбране Русије.
„Ловачку пратњу обезбиједиле су посаде авиона Су-35С и Су-30СМ Ваздушно-космичких снага. Лет је трајао дуже од четири часа“, наводи се у саопштењу Министарства одбране, преноси Интерфакс.
Према наводима Министарства, у појединим фазама руте бомбардере великог домета пратили су ловци страних држава.
🇷🇺 Russian Tu-22M3 supersonic bombers conducted a scheduled flight over the neutral waters of the Baltic Sea, escorted by Su-35S and Su-30SM fighters of the Russian Aerospace Forces.
The Tu-22M3 is a long-range bomber equipped with variable-sweep wings. Its design combines supersonic speed, extended operational range and substantial weapons-carrying capacity.
The Su-35S provides air cover through its advanced detection and combat capabilities, while the Su-30SM brings versatility to escort and protection missions.
This mission brings together three aircraft with complementary roles, demonstrating coordination between Russian long-range aviation and multirole fighter jets in a strategically important airspace.
Over the Baltic Sea, this formation highlights the power, technical expertise and operational reach of Russian military aviation, as its crews continue carrying out scheduled missions.
#Russia #Tu22M3 #Su35S #Su30SM #RussianAviation— Super Poutine (@SPoutineFR) October 16, 2026
Крајем септембра, Министарство одбране Литваније саопштило је да су, само у периоду од седам дана, борбени авиони НАТО мисије противваздушне одбране у балтичким земљама шест пута подизани ради идентификације и праћења руских војних авиона који су прекршили правила летења.
Како је тада наведено, сви руски авиони летјели су без планова лета и са искљученим транспондерима.
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