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Руски бомбардери направили "хаос": Хитно подигнути ловци

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16.10.2026 15:53

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„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.
Фото: TonyNojmanSK/Pexels

Бомбардери великог домета Ту-22М3 Ваздушно-космичких снага Русије извели су планирани лет у ваздушном простору изнад неутралних вода Балтичког мора, саопштило је данас Министарство одбране Русије.

„Ловачку пратњу обезбиједиле су посаде авиона Су-35С и Су-30СМ Ваздушно-космичких снага. Лет је трајао дуже од четири часа“, наводи се у саопштењу Министарства одбране, преноси Интерфакс.

Према наводима Министарства, у појединим фазама руте бомбардере великог домета пратили су ловци страних држава.

Крајем септембра, Министарство одбране Литваније саопштило је да су, само у периоду од седам дана, борбени авиони НАТО мисије противваздушне одбране у балтичким земљама шест пута подизани ради идентификације и праћења руских војних авиона који су прекршили правила летења.

Како је тада наведено, сви руски авиони летјели су без планова лета и са искљученим транспондерима.

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Тагови :

Русија

бомбардовање

НАТО

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