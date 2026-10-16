У мртвачници заборавили на покојника? Држали 14 година у хладњачи

Аутор:АТВ редакција
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Мишел Менар је важио за усамљеника у селу на југу Француске, у којем је живио. Званично је био незапослен, а највећи дио времена проводио је у оронулом замку, окруженом виноградима.
Његова комшиница виђала га је само када би пролазила поред имања. Тада би га примјетила како непомично гледа кроз прозор.
И његова смрт 2012. била је једнако необична. Тада 58-годишњи Француз, пронађен је у тоалету свог замка, а његово тијело већ је било дјелимично у стању распадања.
Вјеровало се да је био мртав недјељама, а да то нико није примјетио. Након тога о њему се више ништа није чуло - све до сада, преноси ХЛН.
Наиме, његови посмртни остаци су пронађени током прегледа мртвачнице Универзитетског медицинског центра у Тулузу. Испоставило се да је тијело чак 14 година лежало у расхладној комори!
За то вријеме, ниједан члан породице није се јавио како би преузео бригу о покојнику. У мртвачници, по свему судећи, нико није алармирао надлежне због вишегодишњег присуства тијела Мишела Менара.
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Градоначелница мјеста у којем је живио, Вирџини Биспели-Бејри, испричала је француским медијима да ју је болница контактирала још 2012. године. Тада су питали да ли општина можда познаје неког његовог рођака који би могао да организује сахрану.
“Мислили смо да има породицу и пренијели смо им ту информацију. Послије тога више ништа нисмо чули. Зато смо претпоставили да су посмртни остаци предати породици“, рекла је.
Међутим, то се није догодило. Нико се није побринуо за тијело човјека које је усамљено лежало у мртвачници.
Случај је откривен раније ове године, када је француско правосуђе покренуло истрагу због сумње на неправилности у раду мртвачнице. Тамо су, наводно, у једној кеси за смеће пронађени остаци два фетуса и две бебе.
Истражитељи су дошли у установу како би провјерили шта се тамо догађа. Тада су наишли на тијело Мишела Менара, којег француски медији називају “заборављеним покојником“.
Пре двије недјеље, градоначелница је примила телефонски позив и од полиције сазнала да је његово тијело нађено у расхладној комори.
“Занијемела сам од шока. Негдје је дошло до озбиљног пропуста, али где? Ко је направио грешку?”, испричала је.
Француско правосуђе истражује бизаран случај. Универзитетски медицински центар у Тулузу, у чијем се саставу налази мртвачница, саопштава да ће сачекати резултате истраге и да до тада неће коментарисати случај.
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