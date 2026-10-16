Logo

У мртвачници заборавили на покојника? Држали 14 година у хладњачи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 14:43

Коментари:

0
У мртвачници заборавили на покојника? Држали 14 година у хладњачи
Фото: Unsplash

Мишел Менар је важио за усамљеника у селу на југу Француске, у којем је живио. Званично је био незапослен, а највећи дио времена проводио је у оронулом замку, окруженом виноградима.

Његова комшиница виђала га је само када би пролазила поред имања. Тада би га примјетила како непомично гледа кроз прозор.

Нико није алармирао надлежне

И његова смрт 2012. била је једнако необична. Тада 58-годишњи Француз, пронађен је у тоалету свог замка, а његово тијело већ је било дјелимично у стању распадања.

Вјеровало се да је био мртав недјељама, а да то нико није примјетио. Након тога о њему се више ништа није чуло - све до сада, преноси ХЛН.

Наиме, његови посмртни остаци су пронађени током прегледа мртвачнице Универзитетског медицинског центра у Тулузу. Испоставило се да је тијело чак 14 година лежало у расхладној комори!

За то вријеме, ниједан члан породице није се јавио како би преузео бригу о покојнику. У мртвачници, по свему судећи, нико није алармирао надлежне због вишегодишњег присуства тијела Мишела Менара.

Кријумчарење миграната

Хроника

Ухапшен држављанин Турске због кријумчарења троје сународника

Градоначелница мјеста у којем је живио, Вирџини Биспели-Бејри, испричала је француским медијима да ју је болница контактирала још 2012. године. Тада су питали да ли општина можда познаје неког његовог рођака који би могао да организује сахрану.

“Мислили смо да има породицу и пренијели смо им ту информацију. Послије тога више ништа нисмо чули. Зато смо претпоставили да су посмртни остаци предати породици“, рекла је.

Међутим, то се није догодило. Нико се није побринуо за тијело човјека које је усамљено лежало у мртвачници.

Случај је откривен раније ове године, када је француско правосуђе покренуло истрагу због сумње на неправилности у раду мртвачнице. Тамо су, наводно, у једној кеси за смеће пронађени остаци два фетуса и две бебе.

Истражитељи су дошли у установу како би провјерили шта се тамо догађа. Тада су наишли на тијело Мишела Менара, којег француски медији називају “заборављеним покојником“.

Пре двије недјеље, градоначелница је примила телефонски позив и од полиције сазнала да је његово тијело нађено у расхладној комори.

“Занијемела сам од шока. Негдје је дошло до озбиљног пропуста, али где? Ко је направио грешку?”, испричала је.

Француско правосуђе истражује бизаран случај. Универзитетски медицински центар у Тулузу, у чијем се саставу налази мртвачница, саопштава да ће сачекати резултате истраге и да до тада неће коментарисати случај.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мртваци

Француска

хладњача

пронађено тијело

Коментари (0)

Више из рубрике

Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Свијет

Русија заплијенила средства европских компанија

3 ч

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Свијет

Велика Британија уводи забрану за три врсте порнографије

5 ч

0
Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела

Свијет

Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела

5 ч

0
Вода ријека

Свијет

У ријеци пронађено тијело везаног младића (21): Ухапшен његов вршњак

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Кенија потврдила трећи случај еболе

17

47

Путин: ЛНР у потпуности под контролом руских снага

17

29

Ко је био др Мирослав Зотовић?

17

29

Након 20 година поново ради стоматолошка амбуланта

17

25

Новак Ђоковић се послије 15 година враћа у град Роџера Федерера!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима