Марко Луис о борби с болешћу: Схватио сам да су тешки тренуци ту да бих из њих произашло нешто добро

Аутор:АТВ редакција
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Српски музичар Марко Луис недавно је открио да има здравствених проблема. Није открио дијагнозу, а у новом интервјуу говорио је о овим тешким животним тренуцима.
Због болести се ошишао и обријао браду. У томе су му помогла његова дјеца, а снимак је разњежио његове обожаваоце.
„Посљедњих годину дана пролазим кроз одређене здравствене борбе. Главни разлог зашто сам то подијелио на друштвеним мрежама јесте то што сам због здравствене ситуације морао да промијеним стил и имиџ, па сам, како ме људи не би запиткивали на концертима или гостовањима, одлучио да будем искрен са својом публиком“, рекао је током гостовања на телевизији Блиц.
Казао је да је добро, да је у веома добрим рукама и да му цијело ово искуство даје огромну енергију и инспирацију.
„Моја дјеца, музика и подршка пријатеља и обожавалаца дају ми велику снагу. Схватио сам у животу да су тешки тренуци ту да би из њих произашло нешто добро и да су заправо најзлатнији“, навео је.
Говорио је и о пјесми „Захмет“, коју је недавно објавио. У споту глуми Марко Јанкетић.
„Снимање је мјесецима одгађано због мог здравственог стања и зато ми је овај спот велика лична побједа. Имали смо жељу да га снимимо док сам још имао косу и браду, па су ме дјеца ошишала буквално дан након завршеног снимања. Марко Јанкетић унио је невјероватну жар и севдах у спот и част ми је што је дио овог пројекта“, рекао је Марко Луис.
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