Марија Шерифовић: "Умрла сам и поново се родила на вулкану"

Аутор:АТВ редакција
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Марија Шерифовић подијелила је с пратиоцима емотивну причу с Балија, гдје се попела на вулкан Батур. Оно што је у почетку изгледало као физички изазов претворило се у једно од њених најличнијих искустава, током којег се суочила с властитим границама, али и схватила колико јој значи син Марио.
Пјевачица је на Инстаграму објавила фотографије и снимке с успона, уз ријечи које су дирнуле многе њене пратиоце.
"Умрла сам. И поново се родила. Негде између подножја и врха вулкана Батур", написала је Марија.
Вулкан Батур, висок 1.717 метара, налази се на Балију и има посебно мјесто у култури локалног становништва. За Марију је, међутим, овај успон имао сасвим лично значење – први пут у животу успјела је остварити нешто за шта је била увјерена да не може.
Све је почело у 3.30 сати ујутро, када се у потпуном мраку запутила према врху. Ипак, већ након десет минута помислила је да одустане.
"Кренула сам у 3.30 ујутро. У потпуном мраку. После десет минута сам одустала. Да, добро сте прочитали. Десет минута! А онда је почела борба. Не с вулканом, већ са собом", открила је пјевачица.
Управо тада почело је њено суочавање са самом собом. Схватила је да границе које себи постављамо често нису стварне препреке, већ резултат страха и увјерења да нешто не можемо.
"И негде између тог првог одустајања и последњег корака догодило се нешто много важније од освајања врха", поручила је.
Марија је признала да је током живота често била особа која је другима пружала подршку, охрабривала их и помагала им да наставе онда када би посумњали у себе. Овога пута морала је исту снагу пронаћи за себе.
"Целог живота сам умела бити ослонац другима. Да их подигнем, охрабрим и верујем у њих онда када сами нису могли. А данас сам, коначно, понела саму себе. С истом љубављу, стрпљењем и вером које сам толико пута поклањала другима", написала је.
На врх вулкана стигла је само пет минута прије изласка сунца. Тај тренутак, како каже, за њу није представљао само завршетак напорног успона већ и важну животну лекцију.
"Схватила сам да не морам победити себе. Довољно је да престанем бити она која себе зауставља, јер највећа победа није стићи на врх. Највећа победа је не напустити себе на путу до њега“, поручила је Марија.
Ипак, иза њене одлуке да настави даље крио се још један, много емотивнији разлог – њен син Марио.
Пјевачица је открила да њен малишан ових дана гледа филмове о Рокију Балбои, који се пење уз стијене, а управо је мисао на њега пратила Марију током сваког наредног корака.
"Мој Марио ових дана гледа Рокија како се пење уз стене. И док сам се јутрос борила за сваки следећи корак, мислила сам на њега", написала је.
Жељела је стићи до врха, снимити тај тренутак и оставити сину успомену којој ће се једног дана моћи вратити. Надала се да ће му тај снимак бити подсјетник да ни оно што изгледа немогуће не мора остати недостижно.
"Желела сам да стигнем на врх. Да му снимим тај тренутак. Да му оставим успомену за цео живот. Да једног дана, када му се учини да је нешто немогуће, погледа тај снимак и сети се да је и његова мама једном мислила да не може. А ипак је успела", поручила је.
Како је нагласила, није наставила зато што је била најјача, већ зато што је имала разлог који је био снажнији од њеног страха.
А онда се сину обратила ријечима које су дале посебну тежину цијелој причи. "Макане, мислила сам да ја тебе учим како се хода кроз живот. А данас сам схватила да си ти разлог због којег ја не престајем ићи", написала је Марија.
На крају је признала да је можда кренула на вулкан због свог сина, али да је током тог пута пронашла и нешто што јој је било једнако важно – саму себе.
"И можда сам се данас попела на вулкан због тебе. Али сам, захваљујући теби, први пут на тај начин стигла и до себе", закључила је пјевачица, преноси ЦДМ.
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