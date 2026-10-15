Истрага против Хулија Игелсијаса за сексуални напад

Аутор:АТВ редакција
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Шпанско тужилаштво промијенило је ранији став и подржало судску истрагу против пјевача Хулија Иглесијаса за сексуални напад.
Тиме се потенцијално поново отвара случај који укључује двије бивше Иглесијасове сараднице које су га оптужиле за злостављање у његовим објектима на Карибима.
Тужилаштво сада сматра да Национални суд Шпаније има надлежност да истражи наводе, упркос томе што је у јануару одбацило тужбу, пише лист "Диарио".
Судија Националног суда Антонио Пиња дао је Иглесијасу и двјема женама пет дана да доставе аргументе о томе да ли суд има надлежност.
Очекује се да ће судија сљедеће седмице одлучити да ли ће покренути кривичну истрагу, додаје лист позивајући се на правне изворе.
Случај се односи на оптужбе бивше кућне помоћнице и физиотерапеуткиње које су радиле у Иглесијасовим резиденцијама у Доминиканској Републици и на Бахамима 2021. године.
Жене оптужују пјевача за сексуални напад, трговину људима ради присилног рада, наметање злостављајућих услова рада, физичке повреде и понижавајући однос.
Иглесијас је негирао оптужбе и инсистира да су оптужбе потпуно измишљене, преноси Срна.
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