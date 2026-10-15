Грађани против изградње шест нових зграда у центру Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Најава да је у центру Бањалуке планирана изградња чак шест нових стамбених зграда изазвала је талас незадовољства међу мјештанима простора који обухвата нацрт измјене дијела Регулационог плана „Центар-Запад“, односно потез између улица Иве Андрића, Јована Дучића, Крајишких бригада и комплекса „Чајавец“.
Уплашени од потпуног саобраћајног и комуналног колапса, станари околних објеката покренули су иницијативу, позвали све комшије, власнике станова и представнике заједница етажних власника и окупили се у просторијама Градске управе Бањалука на јавној расправи.
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