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Почиње сезона гријања у Бањалуци

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15.10.2026 07:29

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Почиње сезона гријања у Бањалуци
Фото: АТВ

Сезона гријања у Бањалуци требало би да почне данас 15. октобра, а радијатори би могли бити топли и раније уколико просјечна дневна температура два дана узастопно буде 12 степени Целзијусових или нижа, саопштено је из "Еко топлана".

Функционалне пробе система даљинског гријања почеле су 10. октобра и обухватају и топле пробе, али то не значи да је сезона гријања званично почела.

Из "Еко топлана" подсјећају потрошаче да обаве посљедње припреме инсталација, што подразумијева одзрачивање радијатора и провјеру вентила и термостатских глава, како би испорука топлотне енергије била безбједна и несметана.

У случају цурења воде на инсталацијама, потребно је одмах позвати бесплатан инфо-број 0800 502 12, како би екипе изашле на терен и испустиле воду из дијела система док се квар не отклони.

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Тагови :

гријање

Бања Лука

Еко топлане

Коментари (3)

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