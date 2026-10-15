Почиње сезона гријања у Бањалуци

Сезона гријања у Бањалуци требало би да почне данас 15. октобра, а радијатори би могли бити топли и раније уколико просјечна дневна температура два дана узастопно буде 12 степени Целзијусових или нижа, саопштено је из "Еко топлана".

Функционалне пробе система даљинског гријања почеле су 10. октобра и обухватају и топле пробе, али то не значи да је сезона гријања званично почела.

Из "Еко топлана" подсјећају потрошаче да обаве посљедње припреме инсталација, што подразумијева одзрачивање радијатора и провјеру вентила и термостатских глава, како би испорука топлотне енергије била безбједна и несметана.

У случају цурења воде на инсталацијама, потребно је одмах позвати бесплатан инфо-број 0800 502 12, како би екипе изашле на терен и испустиле воду из дијела система док се квар не отклони.