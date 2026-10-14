Блануша о лошим резултатима СДС-а: Најмањи проблем је моја оставка

Аутор:АТВ редакција
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Бранко Блануша, предсједник СДС-а, огласио се на на друштвеној мрежи Фејсбук поручивши да изборни резултат СДС-а није добар и да је боље рећи да је лош.
"Нисам се неко вријеме оглашавао, али је дошло вријеме да морам. Лажи, увреде и безобразлук прешли су сваку границу. Предвиђање Предсједништва још у априлу мјесецу, с обзиром на ситуацију, било је 70.000 гласова и 11 посланика. Отприлике, то је то. Појавило се пуно душебрижника сада: лоше ово, лоше оно, катастрофа, поднеси оставку...", истиче Блануша.
Додао је да је најмањи проблем његова оставка.
"Ја ништа од политике нисам добио, нити сам када живио од политике. Али хајде прво да све ставимо на сто: шта је ко радио у току кампање, колики је чији допринос, какав му је резултат, колико је ко дао себе, свог времена, средстава и свега осталог. Од страначких функционера, кандидата на листама, па до осталих. Да видимо шта су галамџије радиле у току кампање, а и прије тога", истакао је Блануша.
Додао је да ако се докаже да је он главни проблем кривац у странци, то више неће бити проблем.
Подсјетио је да је био кандидат СДС-а када нико није хтио бити.
Бања Лука
Блануша: Нисам поднио оставку, одлука о Петровићу остаје на снази
"Ангажовао се и преко могућности, дошао у сваки одбор, на сваки позив, са свима разговарао, свима помогао колико сам могао. Покушавао градити договор и јединство у странци. Окупљао опозицију и тражио договор. Гледао да све буде транспарентно и да свака одлука прође кроз органе странке.
"Највећи ми је гријех што сам причао са Додиком. Шта је проблем? Јесам ли шта учинио против интереса странке? Добили смо дио средстава који из буџета припадају странци и од тога платили закуп за простор и исплатили плате запосленима у странци. Те запослене је требало послати на биро за запошљавање? Ако је то гријех, опет бих то направио", рекао је Блануша те додао:
"Све оне који су јавно изнијели да сам од некога узео новац тужићу, па нека то на суду доказују. Позивам и истражне органе да провјере сву моју имовину и рачуне, као и простор у којем боравим и који користим ја и моја породица. Нека се види шта то Бранко има и колико је узео".
Додао је да се више неће јавно оглашавати на друштвеним мрежама, осим када буде износио званичне ставове са сједница органа странке.
"Како радили, тако нам и Бог помогао", поручио је Блануша.
Подсјећамо, предсједник СДС-а Бранко Блануша донио је 5. октобра одлуку о искључењу Љубише Петровића из странке, уз образложење да је прекршио Статут јавном подршком кандидатима других политичких организација на изборима 4. октобра.
Петровић је протеклим изборима подржао кандидата Листе за правду и ред за српског члана Предсједништва БиХ Небојшу Вукановића, иако је СДС имао свог кандидата.
Бијељински одборници СДС-а затражили су од Блануше да повуче одлуку о искључењу Петровића из странке.
Блануша је у току сједнице Предсједништва странке саопштио да одлука о Љубиши Петровићу остаје на снази те да није понудио оставку на функцију предсједника странке.
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