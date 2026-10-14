Вишечасовна редукција струје, обухваћен велики број бањалучких насеља

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова на електроенергетској мрежи, данас ће доћи до редукције и привремених прекида у испоруци електричне енергије у више бањалучких улица и насеља, саопштено је из предузећа "Електрокрајина".
Из овог предузећа апелују на потрошаче да планирају своје активности у складу са најављеним терминима искључења.
Од 08.00 до 11.30 часова: Без струје ће бити дијелови улица Царице Милице и Мачванска.
Од 08.30 до 11.30 часова: Обустава испоруке струје планирана је за дијелове улица Симе и Илије Партала, Уроша Дреновића, Стојке Врањеша и Браће Милетића, као и за дио насеља Карановац.
Од 09.00 до 12.00 часова: Струје неће имати дио Улице Здраве Корде.
Од 09.00 до 14.00 часова: Без струје остају дијелови улица Фрушкогорска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке, Степе Степановића, Омладинска, Симе Милић Јоргић, Солунска и Душка Кошчице, као и дио насеља Голеши.
Од 09.00 до 15.00 часова: Без напајања електричном енергијом остају дијелови насеља Пискавица, Боровци, Радосавска, Добраши, Каралићи, Верићи, Бистрица и Бабићи.
Од 09.30 до 14.00 часова: Искључења су планирана за насеља Новаковићи, Вујиновићи, Залужани и Пријечани.
Из „Електрокрајине“ напомињу да се у случају лоших временских услова радови могу одгодити за наредни период.
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