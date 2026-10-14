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Вишечасовна редукција струје, обухваћен велики број бањалучких насеља

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14.10.2026 07:04

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Вишечасовна редукција струје, обухваћен велики број бањалучких насеља
Фото: АТВ

Због најављених радова на електроенергетској мрежи, данас ће доћи до редукције и привремених прекида у испоруци електричне енергије у више бањалучких улица и насеља, саопштено је из предузећа "Електрокрајина".

Из овог предузећа апелују на потрошаче да планирају своје активности у складу са најављеним терминима искључења.

Од 08.00 до 11.30 часова: Без струје ће бити дијелови улица Царице Милице и Мачванска.

Од 08.30 до 11.30 часова: Обустава испоруке струје планирана је за дијелове улица Симе и Илије Партала, Уроша Дреновића, Стојке Врањеша и Браће Милетића, као и за дио насеља Карановац.

Од 09.00 до 12.00 часова: Струје неће имати дио Улице Здраве Корде.

Од 09.00 до 14.00 часова: Без струје остају дијелови улица Фрушкогорска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке, Степе Степановића, Омладинска, Симе Милић Јоргић, Солунска и Душка Кошчице, као и дио насеља Голеши.

Од 09.00 до 15.00 часова: Без напајања електричном енергијом остају дијелови насеља Пискавица, Боровци, Радосавска, Добраши, Каралићи, Верићи, Бистрица и Бабићи.

Од 09.30 до 14.00 часова: Искључења су планирана за насеља Новаковићи, Вујиновићи, Залужани и Пријечани.

Из „Електрокрајине“ напомињу да се у случају лоших временских услова радови могу одгодити за наредни период.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бања Лука

Електрокрајина

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