Пукла цијев у центру Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос је у центру Бањалуке пукла водоводна цијев због чега је поплављен један дио Господске улице.
Поједини угоститељски објекти у центру због квара немају воде.
Екипе "Водовода" су на терену и раде на отклањању квара.
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