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Пукла цијев у центру Бањалуке

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13.10.2026 13:29

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Поплава у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Јутрос је у центру Бањалуке пукла водоводна цијев због чега је поплављен један дио Господске улице.

Поједини угоститељски објекти у центру због квара немају воде.

Екипе "Водовода" су на терену и раде на отклањању квара.

Поплава, Бањалука

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Тагови :

пукла цијев

Бањалука

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