Почиње сезона гријања у Бањалуци

Аутор:Теодора Беговић
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Млаки радијатори ових дана обрадовали су бањалучане. Неки су се понадали да је гријна сезона почела који дан раније. Била је то само тестна фаза Еко топлана.
Дневне температуре још нису пале на просјечних 12 целзијусових, и то два узастопна дана. По свему судећи, радијатори ће се загријати 15. октобра, када почиње сезона гријања.
"Још једном подсјећамо потрошаче да, ако нису до сада, обаве посљедње припреме инсталација за безбједан, неометан и квалитетан процес испоруке топлотне енергије. У питању је редовно одржавање унутрашњих и заједничких унутрашњих инсталација, које је у складу са Одлуком о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије у надлежности и обавеза заједница етажних власника, односно појединачних корисника, а подразумијева, између осталог, одзрачивање централних одзрака, одзрачивање радијатора, активирање калориметара, провјеру вентила, термостатских глава на радијаторима", наводе из Еко топлане.
Гријања ће бити. До краја децембра сигурно. Од јануара, то нико не зна. Из Еко топлана су још раније апеловали на градске власти да што прије сједну за исти сто. Тражили су поскупљење гријања или субвенције. Од Градоначелника нису добили одговор. Огласили су се из градске скупштине.
"Наша обавеза је да обезбједимо буџет што смо сваке године до сада урадили, да обезбједимо кредитна средства, као што знате почетком јуна смо то урадили за реконструкцију водоводне мреже како би се смањили губици и да створимо услове за несметано функционисање. Дакле, Скупштина је свој посао обавила и очекивали смо да на почетку ове грејне сезоне немамо проблеме какве најављују. Морамо разговарати са тим људима да видимо на који начин можемо побољшати сам приход, а прије свега и расход, и да доведемо Еко топлану и само гријање на онај ниво који грађани очекују јер они плаћају гријање током цијеле године у Бањалуци", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Кад је квалитет гријања упитању, Бањалучани подијељени.
"Па, могу вам рећи, централно гријање је добро. Задовољни смо. Ради нормално. Јуче је баш била проба и све је у реду".
"Да, гријем се преко централног гријања. Слабо је гријање, нема ништа. То је ужас".
"Јесте ли задовољни? Па, прошле године је било солидно".
"Није најбоље, али подношљиво је. Да може боље, боље би било", кажу грађани.
Грађани очекују добро гријање током зиме, с обзиром на то да га плаћају током цијеле године.
Из Еко топлана за АТВ кажу да уз рационално управљање потрошњом, дрвном сјечком располажу до 31. децембра.
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