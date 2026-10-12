Више бруцоша добило мјесто у дому, а оволико их је завршило испод црте

Аутор:АТВ редакција
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У студентске домове у Бањалуци ове године примљено је 250 бруцоша, што је за 50 више него лани, док је око 300 њих остало испод црте, изјавио је Срни директор Студентског центра "Никола Тесла" Драгослав Топић.
Топић је навео да је одлука о повећању броја мјеста за бруцоше донесена након анализе прошлогодишњег конкурса, када је готово 200 студената са просјеком оцјена већим од 4,5 остало без смјештаја.
"Имали смо примјер да десетак студената са просјеком 4,9 није могло да добије дом, а било је и стотињак вуковаца. И ове године је слична ситуација, али је повећањем броја мјеста смањен број одликаша који су остали испод црте", рекао је Топић.
Он каже да су се бруцоши уселили прошле седмице, док је конкурс за студенте старијих година продужен до петка, 16. октобра, с обзиром на то да су испитни рокови још у току.
"Позивам студенте који су стекли услов за упис наредне године да предају документацију за конкурс и не чекају посљедње дане, када су у служби смјештаја велике гужве", истакао је Топић.
Он је навео да право на конкурисање за смјештај имају студенти који редовно уписују наредну годину студија.
Говорећи о улагањима у студентске домове, Топић је навео да су ове године у потпуности обновљене читаонице у првом и другом павиљону код Венеција моста у Бањалуци, гдје су замијењени ламинати и обновљене столице.
У току је и проширење читаонице у трећем павиљону, гдје ће бити обезбијеђено додатних 25 мјеста, а настављају се и текуће активности на одржавању објеката, замјени дотрајалог намјештаја и опреме у мензама.
Топић је навео да је Влада Републике Српске одобрила 1,2 милиона КМ за постављање нових фасада на првом и другом павиљону, мензама и читаоницама.
Према његовим ријечима, тим улагањем биће ријешен дио проблема губитка топлотне енергије и стварања влаге, а истовремено ће бити смањени трошкови загријавања објеката.
Он је указао и на потребу изградње петог павиљона, истичући да би тиме били повећани смјештајни капацитети и омогућено да више студената који испуњавају услове добије мјесто у дому.
"Ове године ће више од 500 студената у Бањалуци остати испод црте на конкурсима, иако испуњавају услове, али због недовољних капацитета не могу добити смјештај", рекао је Топић.
Он је истакао да су цијене три оброка у студентским мензама и даље три КМ, од чега доручак кошта 0,60 КМ, ручак 1,40 КМ, а вечера једну КМ
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