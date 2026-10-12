Крим инспектор оптужен за одавање повјерљивих података

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Више јавно тужилаштво у Београду поднијело је Вишем суду у Београду оптужни приједлог против Милоша М. (50) због постојања оправдане сумње да је као криминалистички инспектор из ПС Земун извршио продужено кривично дјело из Закона о тајности података.
Постоји оправдана сумња да је Милош М. од 17. фебруара 2021. године до 24. фебруара 2023. године у полицијској станици ПС Земун, на радном мјесту криминалистички инспектор, у чину вишег полицијског инспектора и у чину капетана полиције, свјестан да је његово дјело забрањено, 17 пута неовлашћено прибављао податке који представљају тајне податке са ознаком тајности "ИНТЕРНО" и "ПОВЈЕРЉИВО", одређене према Закону о тајности података.
То је чинио тако што је са своје приступне шифре полицијског службеника, у Јединственом информационом систему Министарства унутрашњих послова Републике Србије неовлашћено приступао наведеним подацима.
Такође, сумња се да је неовлашћено, једном приликом непозваном лицу саопштио податке до којих је на други начин дошао, а који представљају тајне податке са ознаком тајности "ИНТЕРНО" и "ПОВЕРЉИВО", одређене према Закону о тајности података.
Према кривичном законику, онај ко неовлашћено непозваном лицу саопшти, преда или учини доступним податке или документа који су му поверени или до којих је на други начин дошао, или ако прибавља податке или документа који представљају тајне податке са ознаком "ИНТЕРНО" или "ПОВЈЕРЉИВО", одређене према закону, казниће се затвором од три мјесеца до три године.
(Телеграф)
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