Тијело младића (19) пронађено у хотелу: Преминуо од струјног удара

Аутор:АТВ редакција
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Тијело деветнаестогодишњака пронађено је у самачком хотелу у Раковици у Београду, а претпоставља се да је преминуо усљед струјног удара, јавили су београдски медији.
Према првим информацијама, сумња се да је јутрос преминуо од струјног удара када се оклизнуо и кофу са водом пролио на ТА пећ под напоном, преноси Срна.
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Вода је дошла у контакт са електричним инсталацијама пећи под напоном, што је изазвало струјни удар.
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