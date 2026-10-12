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Тијело младића (19) пронађено у хотелу: Преминуо од струјног удара

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12.10.2026 11:46

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Струјни осигурач
Фото: Pexels

Тијело деветнаестогодишњака пронађено је у самачком хотелу у Раковици у Београду, а претпоставља се да је преминуо усљед струјног удара, јавили су београдски медији.

Према првим информацијама, сумња се да је јутрос преминуо од струјног удара када се оклизнуо и кофу са водом пролио на ТА пећ под напоном, преноси Срна.

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Вода је дошла у контакт са електричним инсталацијама пећи под напоном, што је изазвало струјни удар.

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Тагови :

струјни удар

Хотел

Београд

Страдао младић

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