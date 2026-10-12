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Возач "реноа" задобио тешке повреде након слијетања с пута

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12.10.2026 11:25

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Полиција, увиђај
Фото: АТВ / Илустративна фотографија / ГЕМИНИ генерисано

Једна особа тешко је повријеђена у саобраћајној незгоди која се догодила 10. октобра на магистралном путу Србац-Дервента, у мјесту Влакинци код Српца.

До незгоде је дошло око 14.35 часова када је возило "рено", којим је управљао И.Ђ. из Српца, слетјело са коловоза.

Возач је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.

Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске управе Градишка. Из полиције апелују на све возаче да поштују саобраћајне прописе и вожњу прилагоде условима на путу.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Србац

слетио аутомобил

повријеђен возач

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