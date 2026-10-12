Возач "реноа" задобио тешке повреде након слијетања с пута

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа тешко је повријеђена у саобраћајној незгоди која се догодила 10. октобра на магистралном путу Србац-Дервента, у мјесту Влакинци код Српца.
До незгоде је дошло око 14.35 часова када је возило "рено", којим је управљао И.Ђ. из Српца, слетјело са коловоза.
Возач је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.
Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске управе Градишка. Из полиције апелују на све возаче да поштују саобраћајне прописе и вожњу прилагоде условима на путу.
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