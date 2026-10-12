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Песков: Европа чини све да би спријечила крај сукоба

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12.10.2026 12:18

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Европа наставља да чини све како би спријечила крај сукоба у Украјини, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Јасно је да Европљани не припадају страни која тражи начине за постизање мирног рјешења. Европљани су страна која наставља да ради све што може да би спријечила крај сукоба", истакао је Песков.

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Портпарол Кремља је навео да је Москва захвална Вашингтону због непрестаних напора да ријеши ситуацију у Украјини и да је импресионирана напорима америчких преговарача за рјешавање ситуације у Украјини.

Песков је поновио да је Русија спремна да учини све како би се постигао трајан и одржив мир.

(Срна)

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Украјина

Европа

Кремљ

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