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ЕУ усвојила нове санкције против Русије

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12.10.2026 10:46

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ЕУ усвојила нове санкције против Русије

Министри спољних послова ЕУ прилагодили су готово 1.600 нових санкција усмјерених на војноиндустријски комплекс Русије, саопштила је високи представник Уније за спољну политику и безбједност Каја Калас.

"Више од половине санкција повезани су са производним ланцем балистичких пројектила", навела је Каласова на друштвеној мрежи "Икс".

Министри спољних послова ЕУ ратификовали су споразум који су прошле седмице постигли представници европског блока.

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Више од половине нових фирми и појединаца на листи санкционисаних учествују у ланцу производње балистичких пројектила Русије попут "искандера-М" који једино може да пресретне амерички противракетни систем "патриот".

Украјина више нема тих пресретача јер је Америка преусмјерила ресурсе у Персијски залив, преноси Срна.

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Тагови :

Европска унија

Русија

санкције

Каја Калас

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