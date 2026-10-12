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Полиција одузела аутомобил, возач за казне дугује 17.000 КМ

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12.10.2026 10:38

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Волан управљач дио је управљачког система моторних возила који се користи за усмјеравање возила
Фото: pexels/Vurzie Kim

Полиција у Трнову привремено је одузела аутомобил "бора" од возача Н. С. који за неплаћене казне дугује 17.030 КМ, саопштено је из МУП-а КС.

Провјером је утврђено да је овај тридесетједногодишњи мушкарц из Илијаша вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, те да возилом управља прије стицања права на управљање.

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Против њега ће бити поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка Општинском суду у Сарајеву.

(Срна)

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Тагови :

Трново

одузет аутомобил

Казна

МУП Кантон Сарајево

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