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Тежак удес у центру града, има повријеђених

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12.10.2026 10:29

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У центру Сарајева, јутрос је дошло до теже саобраћајне несреће.

Несрећа се догодила на углу Скендерије и Табашнице, а како се може видјети на фотографијама које је забиљежио фоторепортер портала Радиосарајево, сударила су се два возила.

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На возилима је причињена већа материјална штета, а према информацијама с мјеста несреће има и повријеђених.

Из Оперативног центра МУП-а КС су рекли како им још ништа није пријављено.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

повријеђени

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