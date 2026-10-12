Тежак удес у центру града, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У центру Сарајева, јутрос је дошло до теже саобраћајне несреће.
Несрећа се догодила на углу Скендерије и Табашнице, а како се може видјети на фотографијама које је забиљежио фоторепортер портала Радиосарајево, сударила су се два возила.
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На возилима је причињена већа материјална штета, а према информацијама с мјеста несреће има и повријеђених.
Из Оперативног центра МУП-а КС су рекли како им још ништа није пријављено.
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