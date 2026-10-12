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Павловићу и Малићу због лошег здравља одгођено извршење казне

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12.10.2026 10:08

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Павловићу и Малићу због лошег здравља одгођено извршење казне
Фото: ATV

Суд БиХ одгодио је, због здравственог стања, извршење казне предсједнику Удружења грађана "Источна алтернатива" Војину Павловићу, као и Миодрагу Малићу, осуђенима на основу измјена Кривичног закона БиХ које је наметнуо бивши високи представник Валентин Инцко.

Павловић је осуђен на три и по године затвора због постављања транспарента у Братунцу којим је честитао рођендан некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу.

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Њему је због лошег здравственог стања одобрено одгађање извршења затворске казне за три мјесеца, односно до средине јануара 2027. године, јавио је Бирн.

Малић је према истом закону осуђен на три године затвора јер је на скупу опозиције у новембру 2022. године испред РТРС-а носио слике генерала Ратка Младића и Радована Караџића, али није прецизирано за колико му је одгођено издржавање казне.

(Срна)

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Тагови :

Војин Павловић

Миодраг Малић

Суд БиХ

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