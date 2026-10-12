Одржан свечани пријем за 34 нова асистента

Аутор:АТВ редакција
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У просторијама Ректората Универзитета у Бањалуци одржан је свечани пријем за новоизабране асистенте, више асистенте и доценте.
Вршилац дужности ректора Ранко Шкрбић поручио је да долазак младих сарадника на факултете и Академију умјетности представља значајан корак у јачању ове високошколске установе. Он је прецизирао да је Универзитет богатији за 34 нова кадра 21 асистента, три виша асистента, девет доцената и једног стручног сарадника.
„Морамо радити на кадровском јачању, јер је то наша будућност. Без тога неће бити развоја ни факултета ни Универзитета“, истакао је Шкрбић.
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