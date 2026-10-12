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Одржан свечани пријем за 34 нова асистента

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12.10.2026 10:56

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Одржан свечани пријем за 34 нова асистента
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У просторијама Ректората Универзитета у Бањалуци одржан је свечани пријем за новоизабране асистенте, више асистенте и доценте.

Вршилац дужности ректора Ранко Шкрбић поручио је да долазак младих сарадника на факултете и Академију умјетности представља значајан корак у јачању ове високошколске установе. Он је прецизирао да је Универзитет богатији за 34 нова кадра 21 асистента, три виша асистента, девет доцената и једног стручног сарадника.

„Морамо радити на кадровском јачању, јер је то наша будућност. Без тога неће бити развоја ни факултета ни Универзитета“, истакао је Шкрбић.

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Тагови :

универзитет

Универзитет у Бањалуци

асистент

Ранко Шкрбић

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