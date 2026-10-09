Зељковић: Укинути Правилник, ја ту повластицу не желим нити сам је тражио

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Грађани Бањалуке за годишњу паркинг карту плаћају и до 1.000 КМ, а градоначелник, његов замјеник, шеф кабинета, предсједник Скупштине града, градски менаџер, одборници и начелници градских одјељења не плаћају ништа, рекао је одборник СНСД-а у градској Скупштини Богољуб Зељковић.
Зељковић је појаснио да је Правилник који им то омогућава Драшко Станивуковић лично потписао и да притом ниједан одборник није био питан.
Он је навео да су на списак повлаштених, уз градоначелника и његове најближе сараднике, на списак повлаштених убачени и одборници.
Република Српска
Минић: Имамо уговор, шта је спорно, нисмо хтјели као Конаковић да перемо прозоре
"Зашто? Зато што је тако привилегија могла да прође као нешто што је `за све`, а не као оно што заиста јесте - поклон за екипу градоначелника", рекао је Зељковић Срни.
Истакао је да су одборници послужили као смоквин лист.
"Ја сам одборник у Скупштини града и желим јавно да кажем: ову повластицу не желим и сматрам је непримјереном. Нико ме није питао. Нисам потписао. Нисам је тражио. А сада се моје име налази у документу којим се прави разлика између грађана и функционера", рекао је Зељковић, преноси "Срна".
Додао је да се ту прича не завршава јер Правилник оставља могућност да се бесплатне карте додјељују и "у другим оправданим случајевима" - о чему поново одлучује градоначелник.
"Дакле, списак повлаштених није затворен. Списак повлаштених одређује један човјек", каже он.
Зељковић је навео да људима са просјечном платом паркинг стиже на наплату, а онима са највећим примањима у граду - не стиже.
Свијет
Мерц згрожен због прославе Путиновог рођендана
"Нема ту никакве велике филозофије: ко већ зарађује више од грађана, не може истовремено бити и ослобођен онога што грађани плаћају. Зато тражим да се овакав правилник укине", рекао је Зељковић.
Додао је да је изненађен, али не због паркинга, него због тога што градоначелник очигледно ништа није научио из порука које су му Бањалучани послали.
"Наставља да управља градом као да је он власништво екипе коју је поставио на важна мјеста, а не свих грађана и дјеце која ће у њему живјети", рекао је Зељковић.
Ако је некоме ово ситница, Зељковић сматра да треба да проба неколико дана живјети без воде, па можда онда схвати колико овом граду треба дати, а не од њега узимати, и то до ситница попут неколико сати паркинга дневно.
"Грађани не траже привилегије. Траже да правила важе једнако за све", закључио је Зељковић
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
23 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д1
Најновије
Најчитаније
19
06
18
58
18
52
18
41
18
37
Тренутно на програму