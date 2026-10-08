Бањалучани, спремите се: Ови дијелови града сутра без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Од 8:30 до 14:00 часова без струје ће остати дијелови насеља Бочац (Дајџићи, Тривуновићи, Дринићи и Вршани).
Дијелови улица Др Младена Стојановића, Краља Петра ИИ и Милана Стевиловића струје неће имати од 09:00 до 12:00 часова.
Без струје ће остати и дијелови насеља Новаковићи, Вујиновићи, Залужани и Пријечани од 09:00 до 14:00 часова, док ће дијелови улица Браће Југовића бр. 7 и 9), Цара Лазара бр. 42,44,46,48,50 и 52, Каламегданска, Патријарха Арсенија Чарнојевића бр. 31,33,34,35,37 и 39, те Старине Новака бр. 1-15 од 09:30 до 12:30.
Струје неће имати дијелови улица Фрушкогорска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада и Војвођанска, те дијелови насеља Драгочај и Туњице од 09:00 до 14:00 часова.
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