У Бањалуци ништа ново: Контејнери претрпани, смеће свуда около

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ни након избора ништа ново. Контејнери у дијеловима града су и даље претрпани, па је смеће разбацано свуда около.
Тако је и код Окружног јавног тужилаштва Бањалука гдје се гради нови паркинг.
Хрпе смећа разбацане су свуда око контејнера, који су дупке пуни.
Смрад се шири, а надлежни се и даље праве и нијеми и глуви на овај проблем, иако је одвоз смећа прије неколико мјесеци у појединим насељима поново поскупио.
Грађани тако из својих новчаника издвајају више новца за услугу која често касни.
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