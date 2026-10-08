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У Бањалуци ништа ново: Контејнери претрпани, смеће свуда около

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08.10.2026 18:59

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Смеће код ОЈТ Бањалука
Фото: АТВ

У Бањалуци ни након избора ништа ново. Контејнери у дијеловима града су и даље претрпани, па је смеће разбацано свуда около.

Тако је и код Окружног јавног тужилаштва Бањалука гдје се гради нови паркинг.

Хрпе смећа разбацане су свуда око контејнера, који су дупке пуни.

Смрад се шири, а надлежни се и даље праве и нијеми и глуви на овај проблем, иако је одвоз смећа прије неколико мјесеци у појединим насељима поново поскупио.

Грађани тако из својих новчаника издвајају више новца за услугу која често касни.

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Тагови :

смеће

Бањалука

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