Да ли сте спремили зимницу? Ево гдје је јефтиније - у маркету или на Тржници

Аутор:Марија Милановић
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Стигла је сезона прављења зимнице, домови миришу на печене паприке, укишељену туршију и оне слатке производе попут џемова од различитих врста воћа.
Као и сваке године, домаћице праве списак и рачунају колико ће им требати новца како би се спремиле за зиму и своје оставе напуниле теглама чији ће садржај употпунити сваку трпезу.
За ајвар, салату и друге деликатесе домаћице ће ове године требати издвојити 4 КМ уколико купују црвене паприке, а 2 КМ, уколико купују зелене или жуте.
У зависности какав рецепт користите за припрему ајвара, те планирате користити и патлиџан, његова цијена тренутно износи приступачних 1 КМ по килограму.
Неизбјежна деликатеса на свакој славској трпези, а посебно у зимском периоду је сарма. Уколико нисте још увијек купус припремили за кишељење, за један килограм мораћете издвојити 2 КМ.
Уколико не кипујете на Тржници и одлучите се за маркет, платићете нешто скупље.
Тако, црвена паприка кошта 3.79 КМ, жута 3.99 КМ, али је за разлику од Тржнице купус нешто јефтинији те износи 0,89 КМ.
Поред горе наведеног, а што се често налази на свакој трпези као редован прилог или главно јело јесте и кромпир, тако млади херцеговачки кромпир кошта 2,50 КМ, док је црвени гламочки нешто јефтинији.
Посебну пажњу привлаче вргањи, чија цијена на појединим тезгама досеже и 30 КМ за килограм. За многе грађане то је износ због којег ће гљиве остати на пијаци, а не завршити на трпези.
Доласком сезоне поврћа за зимницу, ту је и воће.
Херцеговачка мандарина на бањалучкој Тржници кошта 3 КМ, а ту су и крушке чија цијена је једнака мандаринама, 3 КМ, бијело грожђе их прати. Осим сезонског воћа у понуди су и брескве, нешто скупље са цијеном од 4, 50 КМ.
Међу оним најскупљим налази се боровница и шипак. Цијена боровнице је 4 КМ, а шипка чак и 5 КМ.
Уколико сте планирали направити џем од шљива, за исте ћете издвојити 2,50 КМ на бањалучкој Тржници.
Да ли сте ове године спремали слатко или сок од јабука?
Цијена зелених јабука на Тржници износи 2 КМ, а међу скупљима је и лимун, који ће се у наредном периоду често наћи уз топле напитке или лимунаду у периоду грипе, а кошта 4 КМ.
У маркетима је воће нешто скупље па су тако зелене јабуке 2, 69 КМ, грожђе 3,19 КМ, наранџе 3,29 КМ.
Иако цијене ове године нису занемарљиве, љубитељи домаће зимнице и даље ће пронаћи начин да своје оставе напуне мирисима и укусима јесени.
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