Стручњаци објаснили зашто дивље свиње силазе међу куће

Аутор:АТВ редакција
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Крдо дивљих свиња спустило се у уторак навече у бањалучко насеље Дервиши, а иако њихова појава може узнемирити мјештане, стручњаци појашњавају да је очекивано да ове дивље животиње сиђу међу људе у потрази за храном.
Иако оне ријетко нападају људе, једна од препорука стручњака је да им се грађани не приближавају, односно да их не узнемиравају.
Наведеног дана се десетак дивљих свиња појавило на мостићу код "Колоса" у Дервишима, због чега су возачи позвали на опрез.
Зашто дивље свиње све чешће силазе међу куће
Александра-Ања Драгомировић из Центра за животну средину за "Независне новине" појашњава да је све чешћа појава дивљих свиња у насељеним мјестима и градовима резултат ширења урбаних средина, лакше доступности хране, али и нарушавања њихових природних станишта.
"Дивље свиње, као интелигентни сваштоједи и опортунисти, радије прилазе насељима у потрази за храном него да до хране на тежи начин долазе у дивљини. Некада су рурална подручја Босне и Херцеговине, у којима је живио велики број људи, била примарно на удару дивљих животиња", појашњава Драгомировићева.
Бања Лука
Крдо дивљих свиња лутало Дервишима
Како наводи, људи су се преселили ближе урбаним срединама, а за њима се помјерају и врсте које се у својој исхрани ослањају на производњу хране повезану с људима, али и на отпад који људи стварају.
"Није занемарив ни недостатак мира у многим стаништима, који се паралелно десио. Он је проузрокован моторним возилима, квадовима, великим бројем посјетилаца у периурбаним шумама, па и ловом. Дивље свиње користе своју доказану интелигенцију да се спусте у периурбана или чак урбана подручја, гдје имају мир и храну", истиче Драгомировићева.
Такође, како је навела, непрописно одлагање отпада представља мамац за дивље врсте.
Дервиши су уз ријеку Врбас, идеално станиште за дивље свиње
Према њеним ријечима, Дервиши су посљедњих деценија интензивно урбанизовани.
"Само насеље се наслања на ријеку Врбас и на природна станишта идеална за дивље свиње. Њихова појава на том локалитету не изненађује, напротив, потпуно је очекивана", рекла је она.
Иако, како каже, њихова појава може изазвати нелагоду или страх, дивље свиње ријетко нападају људе, осим ако се не осјете угрожено или процијене да им је младунчад угрожена.
"Ако сретнете дивље свиње, препоручује се да останете мирни, да не правите нагле покрете, да их не покушавате тјерати нити да им прилазите, већ да полако наставите својим путем. Чак и снимање телефоном може изазвати реакцију, па се грађанима савјетује да поштују препоруке за сигуран суживот с дивљим врстама", закључује Драгомировићева.
Иначе, на бањалучким улицама често се могу видјети лисице, а недавно је једна током ноћи ушетала у башту кафића.
Мјештани неких насеља, попут Борика, Росуља и других, и претходних година виђали су их у вечерњим сатима, посебно око контејнера и зелених површина.
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