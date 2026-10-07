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Крдо дивљих свиња лутало Дервишима

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07.10.2026 13:23

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Дивље свиње Дервиши
Фото: Društvene Mreže

Крдо дивљих свиња примијећено је ноћас око поноћи у бањалучком насељу Дервиши, јавили су чланови Вибер групе "Патроле и радари", како би упозорили остале учеснике у саобраћају.

"Десетак дивљих свиња код Колоса на мостићу у Дервишима, Бањалука", гласи порука.

Није познато да ли су се дивље свиње удаљиле са овог подручја.

Возачима се препоручује да смање брзину и буду на опрезу, јер сусрет са дивљим свињама на путу може бити опасан.

Овај призор поново је упозорио на присуство дивљих животиња у близини насељених и саобраћајних подручја Бањалуке.

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Тагови :

Бања Лука

Дервиши

дивље свиње

Дивље животиње

Упозорење

Возачи

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